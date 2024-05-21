Постекоглу попросил «Тоттенхэм» подписать как минимум трёх игроков

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу намерен усилить состав команды.
По информации источника, специалист попросил клуб подписать как минимум трёх новых игроков в летнее трансферное окно.
На данный момент неясно, кто является предпочтительной целью, но, как сообщается, «шпоры» рассматривают возможность приобретения нападающего «Брентфорда» Айвена Тоуни и уже на протяжении нескольких месяцев следят за полузащитником «Челси» Конором Галлахером.
Лондонцы готовы выслушать предложения о продаже по ряду футболистов.