Постекоглу попросил «Тоттенхэм» подписать как минимум трёх игроков

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вчера, 09:59

Главный тренер «Тоттенхэма» намерен усилить состав команды.

По информации источника, специалист попросил клуб подписать как минимум трёх новых игроков в летнее трансферное окно.

На данный момент неясно, кто является предпочтительной целью, но, как сообщается, «шпоры» рассматривают возможность приобретения нападающего «Брентфорда» Айвена Тоуни и уже на протяжении нескольких месяцев следят за полузащитником «Челси» Конором Галлахером.

Лондонцы готовы выслушать предложения о продаже по ряду футболистов.