«Челси» решил уволить Почеттино

Маурисио Почеттино будет уволен из «Челси».
По данным источника, лондонский клуб принял решение отправить аргентинца в отставку.
Контракт с Почеттино будет разорван по обоюдному согласию сторон.
Маурисио Почеттино будет уволен из «Челси».
По данным источника, лондонский клуб принял решение отправить аргентинца в отставку.
Контракт с Почеттино будет разорван по обоюдному согласию сторон.
обидно за Почеттино.
Челси выкарабкался с 11 места на 6 еврокубковое,
и это с учетом травм, заслуживает только уважения.
возможно, боссы Челси поняли что множества из травм могли быть тренировки Почеттино были слишком интенсивными и повышали риск травм.
и это ему не простили))
тогда как синие боссы будут оценивать прогресс футболистов?
но мы так же видели 63 пропущенных мячей. антирекорд клуба междук прочим.
а еще более ста желтых карточек.
у игроков явно проблемы с дисциплиной.
читал что Маурисио резко против продажи Чалобу и Галлахера
и настаивает, чтобы они остались в Челси.
а боссы очень хотят избавиться от них, так как Галлахер и Чалоба
воспитанники академии, тогда деньги с их продажи пойдут в финансовые отчетности как чистая прибыль.
это сильно поможет с ФФП...
однако Маурисио быстро признал, что выбрал слишком резкие формулировки, то боссы даже опешили.
Настолько резко высказался, что его не поняла даже жена.
не то что боссы.
такое не прощают, даже если игроки поддержали Почеттино.
довольно странно, но одно понятно точно – Челси вошел в клуб, который ищет главного тренера.
Барселона. Бавария. Челси. Милан. Ювентус.
обидно за Почеттино.
Челси выкарабкался с 11 места на 6 еврокубковое,
и это с учетом травм, заслуживает только уважения.
возможно, боссы Челси поняли что множества из травм могли быть тренировки Почеттино были слишком интенсивными и повышали риск травм.
и это ему не простили))
тогда как синие боссы будут оценивать прогресс футболистов?
но мы так же видели 63 пропущенных мячей. антирекорд клуба междук прочим.
а еще более ста желтых карточек.
у игроков явно проблемы с дисциплиной.
читал что Маурисио резко против продажи Чалобу и Галлахера
и настаивает, чтобы они остались в Челси.
а боссы очень хотят избавиться от них, так как Галлахер и Чалоба
воспитанники академии, тогда деньги с их продажи пойдут в финансовые отчетности как чистая прибыль.
это сильно поможет с ФФП...
однако Маурисио быстро признал, что выбрал слишком резкие формулировки, то боссы даже опешили.
Настолько резко высказался, что его не поняла даже жена.
не то что боссы.
такое не прощают, даже если игроки поддержали Почеттино.
довольно странно, но одно понятно точно – Челси вошел в клуб, который ищет главного тренера.
Барселона. Бавария. Челси. Милан. Ювентус.