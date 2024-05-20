Бальбуэна: «Важно сохранять спокойствие, „Динамо“ ещё ничего не выиграло»

Защитник «Динамо» высказался о борьбе за чемпионство в текущем сезоне РПЛ .

Сложно было представить в начале сезона, что в концовке мы будем бороться за титул, потому что в течение сезона может произойти, что угодно. Но мы шли от матча к матчу, стараясь выполнять нашу работу в лучшем виде. Думаю, мы проделали хорошую работу, раз мы сейчас находимся в такой ситуации. Сейчас важно сохранять спокойствие, потому что «Динамо» ещё ничего не выиграло. Нам необходимо выиграть в Краснодаре, это будет очень сложный матч.

Результат говорит сам за себя. Не хочу отвечать критикам, которые ругали команду, когда у неё был тяжёлый период. Сейчас я полностью сконцентрирован на своей работе, на том, чтобы лучшим образом завершить сезон.