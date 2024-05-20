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Бальбуэна: «Важно сохранять спокойствие, „Динамо“ ещё ничего не выиграло»

вчера, 13:22

Защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна высказался о борьбе за чемпионство в текущем сезоне РПЛ.

Сложно было представить в начале сезона, что в концовке мы будем бороться за титул, потому что в течение сезона может произойти, что угодно. Но мы шли от матча к матчу, стараясь выполнять нашу работу в лучшем виде. Думаю, мы проделали хорошую работу, раз мы сейчас находимся в такой ситуации. Сейчас важно сохранять спокойствие, потому что «Динамо» ещё ничего не выиграло. Нам необходимо выиграть в Краснодаре, это будет очень сложный матч.

Результат говорит сам за себя. Не хочу отвечать критикам, которые ругали команду, когда у неё был тяжёлый период. Сейчас я полностью сконцентрирован на своей работе, на том, чтобы лучшим образом завершить сезон.

Напомним, «Динамо» возглавляет турнирную таблицу РПЛ с 56 очками.

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Vladimir808
Vladimir808
вчера в 14:29
Динамо- чемпион!!!
112910415
112910415
вчера в 14:11
от сотни последних минут зависит всё !
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:05
Всё правильно , Фабиан - полная концентрация на самом важном матче - который всё рассудит...
Гость
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