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«Спартак» сделал заявление после поражения от «Балтики» в Кубке России

вчера, 15:59
БалтикаЛоготип футбольный клуб Балтика (Калининград)1 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Пресс-служба московского «Спартака» опубликовала заявление после поражения команды от «Балтики» в финале Пути регионов Кубка России (0:1).

Тяжёлое поражение, горечь от которого непросто описать словами.

Бились до последней минуты, но так и не смогли забить сопернику. Этот результат – мотивация для нас ещё сильнее выкладываться и работать, чтобы в конце следующего сезона мы могли порадовать всех наших болельщиков, а не переживать неудачу вместе с ними.

В этом сезоне у нас осталось ещё 2 матча. Постараемся завершить его на мажорной ноте, чтобы отблагодарить вас за поддержку в течение всего года.

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Все комментарии
albucid
albucid
сегодня в 03:03
Весь сезон лбом об стенку бились, но ничего не добились!
Если спартаковские руководители прямо сейчас не перестанут по своему обыкновению жевать сопли и валять не найдут более-менее опытного тренера для команды, то в лучшую сторону ничего не изменится и в следующем сезоне. А вот в худшую может. Еще как может!
Ruslik1982
Ruslik1982 ответ Валерыч (раскрыть)
вчера в 22:47, ред.
может это поражение это как раз уже результаты работы Слишковича? Спартак уже 20 лет днокоманда середины таблицы, миллион тренеров уже было и результата 0, причем тут Абасакаль, если за 20 лет НИКТО не смог сделать из Спартака ту легенду 90-ых?
ABir
ABir
вчера в 21:07
Балтику Спартак должен был обыгрывать любым составом в любое время, сыграла традиционная болезнь КБ: пропустить в самом начале встречи из единственной атаки соперника дурака, дальше героическими усилиями в суматохе пытаться сровнять счет
Валерыч
Валерыч
вчера в 19:23, ред.
Лучше бы извинились перед болельщиками за то, что не убрали Абаскаля раньше. Это поражение ведь тоже плоды его бестолковой работы. К Слишковичу претензий нет. Что он может сделать за такой короткое время и с таким составом? От ряда игроков нужно вообще избавляться как от ненужного балласта и работать над новыми качественными трансферами, чтобы закрыть проблемные позиции. Новичок команды Манфред Угальде пока, к сожалению, не оправдывает ожиданий и больших денег, вложенных в его трансфер.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 18:52
Не пойму, почему команда посыпает голову пеплом и извиняется перед болельщиками. Такое впечатление, что этот "супер - клуб" современности из Москвы, состоящий из футболистов среднего уровня, обязательно должен был выигрывать у команды из Калининграда. А я вот совсем так не считаю. Кстати, очень легко давать обещание на будущее... Болельщикам нужно настоящее.
lotsman
lotsman
вчера в 18:10
Бились до последней минуты? Битвы бывают разные. Хаотичная, бессмысленная беготня по полю, это не есть битва. Битва должна быть осмысленной, со слаженными действиями в линиях. А у Спартака, в этой игре, две трети времени бессмысленная беготня, а последняя треть игры бессмысленные забросы вперёд, на бесполезного Угальде. Что то сломалось у Спартака.
sv_1969
sv_1969
вчера в 18:07
Все это слова! Щас опять какого нить абассаля выпишут и по кругу! Жалко болел КБ
Scorp689
Scorp689
вчера в 17:21
Каждый год одно и то же... мясная прачечная...
52ns7kj2y3fy
52ns7kj2y3fy
вчера в 16:38
Жалко спартак, опять Кубок обломился.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 16:22, ред.
Хватит письма писать...
Верните Абаскаля...
Тот Балтике не проигрывал..
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 16:09
Ват бдет прикольно если из 2 последних матчей не одного не выиграют!
skzy9v9fja5z
skzy9v9fja5z
вчера в 16:09
В чемпионате все уже потеряно, надо было Кубок хотя бы брать.
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