«Спартак» сделал заявление после поражения от «Балтики» в Кубке России

Пресс-служба московского «Спартака» опубликовала заявление после поражения команды от «Балтики» в финале Пути регионов Кубка России (0:1).

Тяжёлое поражение, горечь от которого непросто описать словами.

Бились до последней минуты, но так и не смогли забить сопернику. Этот результат – мотивация для нас ещё сильнее выкладываться и работать, чтобы в конце следующего сезона мы могли порадовать всех наших болельщиков, а не переживать неудачу вместе с ними.

В этом сезоне у нас осталось ещё 2 матча. Постараемся завершить его на мажорной ноте, чтобы отблагодарить вас за поддержку в течение всего года.