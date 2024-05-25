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«Лутон» покинут 14 футболистов

вчера, 14:57

«Лутон Таун» вылетел в Чемпионшип по итогам текущего сезона, в АПЛ команда вышла по итогам кампании 2022/23.

Сообщается, что «шляпников» ждет большая работа по комплектации состава, ибо 14 игроков покинут коллектив.

В частности, это касается Дэниэла Поттса, выступающего за клуб с 2015 года и Люка Берри (с 2017-го). У некоторых игроков заканчивается действие контракта, другие же вернутся в свои коллективы из аренды. Некоторые исполнители из академии также начнут новую главу в своей карьере.

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Все комментарии
ТерSpark
ТерSpark
вчера в 19:20
И в Спартаке надо такую чистку провести,а то с Оренбургом даже толком ударов не было. Импотенты с!!!!
hcv737q4pf4v
hcv737q4pf4v
вчера в 18:14
Ого, вот это чистка!
Валерыч
Валерыч
вчера в 15:45
Не хотят многие игроки в Чемпионшипе играть. Видимо считают, что это для них пройденный эпап.) Может кого-то команды АПЛ выберут, в крайнем случае, в высшие лиги других европейских стран уйдут, где их с удовольствием подпишут, как имеющих опыт игры в АПЛ.) АПЛ - звучит гордо и очень высоко котируется.
Пожалуй, это самая сильная лига в Европе и футболисты оттуда нарасхват,
даже если они из Лутона, команды-аутсайдера.
zr76tav7avsc
zr76tav7avsc
вчера в 15:36
Это даже лучше для команды, с такими игроками ловить нечего.
sv_1969
sv_1969
вчера в 15:35
Ничего!Наберут для Шипа!Не привыкать
cd5ycs22wc53
cd5ycs22wc53
вчера в 15:26
Кто последним будет уходить, не забудьте на базе свет выключить
Гость
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