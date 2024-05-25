«Лутон» покинут 14 футболистов

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вчера, 14:57

«Лутон Таун» вылетел в Чемпионшип по итогам текущего сезона, в АПЛ команда вышла по итогам кампании 2022/23.

Сообщается, что «шляпников» ждет большая работа по комплектации состава, ибо 14 игроков покинут коллектив.

В частности, это касается , выступающего за клуб с 2015 года и (с 2017-го). У некоторых игроков заканчивается действие контракта, другие же вернутся в свои коллективы из аренды. Некоторые исполнители из академии также начнут новую главу в своей карьере.