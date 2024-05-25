«Лутон» покинут 14 футболистов

«Лутон Таун» вылетел в Чемпионшип по итогам текущего сезона, в АПЛ команда вышла по итогам кампании 2022/23.
Сообщается, что «шляпников» ждет большая работа по комплектации состава, ибо 14 игроков покинут коллектив.
В частности, это касается Дэниэла Поттса, выступающего за клуб с 2015 года и Люка Берри (с 2017-го). У некоторых игроков заканчивается действие контракта, другие же вернутся в свои коллективы из аренды. Некоторые исполнители из академии также начнут новую главу в своей карьере.
Пожалуй, это самая сильная лига в Европе и футболисты оттуда нарасхват,
даже если они из Лутона, команды-аутсайдера.
Пожалуй, это самая сильная лига в Европе и футболисты оттуда нарасхват,
даже если они из Лутона, команды-аутсайдера.