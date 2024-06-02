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Сильянов не сыграет в товарищеском матче с Беларусью

вчера, 15:11
БеларусьЛоготип футбольный клуб Беларусь-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссия07.06.2024 в 20:00 Не начался

Защитник «Локомотива» Александр Сильянов по медицинским причинам покинул учебно-тренировочный сбор национальной команды России в Новогорске. Футболист не сыграет в товарищеском матче с Беларусью. Об этом сообщил врач сборной Михаил Вартапетов.

После осмотра и оценки функционального состояния Сильянова было принято решение, что его полноценное участие в тренировочном процессе и в игре не представляется возможным.

Товарищеская игра между Россией и Беларусью пройдёт 7 июня в Минске на национальном олимпийском стадионе «Динамо». Начало встречи — в 20:00 по московскому времени.

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Все комментарии
Валерыч
Валерыч
вчера в 20:53
Найдётся кому заменить Сильянова, тем более, что это всего лишь товарищеский матч.
STVA 1
STVA 1 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 15:29
У меня тоже пришла в голову такая мысль сразу!Но потом подумал , а вдруг!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 15:24
Массово косить начали ребята. Время не очень удачное. Все уже мыслями в отпусках.
82vdfqn6knt3
82vdfqn6knt3
вчера в 15:16
Здоровья Сильянову, а он что мог сыграть?
Гость
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