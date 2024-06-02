Сильянов не сыграет в товарищеском матче с Беларусью

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вчера, 15:11

Защитник «Локомотива» по медицинским причинам покинул учебно-тренировочный сбор национальной команды России в Новогорске. Футболист не сыграет в товарищеском матче с Беларусью. Об этом сообщил врач сборной .

После осмотра и оценки функционального состояния Сильянова было принято решение, что его полноценное участие в тренировочном процессе и в игре не представляется возможным.

Товарищеская игра между Россией и Беларусью пройдёт 7 июня в Минске на национальном олимпийском стадионе «Динамо». Начало встречи — в 20:00 по московскому времени.