«Спартак» хочет подписать Латышонка

Как сообщает телеграм-канал «Первый спорт», «Спартак» хочет перехватить вратаря «Балтики» Евгения Латышонка у «Зенита».
В ближайшее время «красно-белые» отправят предложение по футболисту в Калининград.
Как сообщает телеграм-канал «Первый спорт», «Спартак» хочет перехватить вратаря «Балтики» Евгения Латышонка у «Зенита».
В ближайшее время «красно-белые» отправят предложение по футболисту в Калининград.
Когда Лантратов блистал в Химках, а в Спартаке вратари напропалую косячили, Лантратов не нужен был?
А Латышонок, значит, нужен?
Судя по тем вратарям, которые из провинциальных команд переходили в Спартак (Песьяков и пр.), после перехода эти воротчики как-то сразу утрачивали всё то, за что их и приглашали на бОльший заработок.
А Свинов, получается, уже не в чести?
Когда Лантратов блистал в Химках, а в Спартаке вратари напропалую косячили, Лантратов не нужен был?
А Латышонок, значит, нужен?
Судя по тем вратарям, которые из провинциальных команд переходили в Спартак (Песьяков и пр.), после перехода эти воротчики как-то сразу утрачивали всё то, за что их и приглашали на бОльший заработок.
А Свинов, получается, уже не в чести?