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«Спартак» хочет подписать Латышонка

вчера, 19:40

Как сообщает телеграм-канал «Первый спорт», «Спартак» хочет перехватить вратаря «Балтики» Евгения Латышонка у «Зенита».

В ближайшее время «красно-белые» отправят предложение по футболисту в Калининград.

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Все комментарии
lotsman
lotsman
вчера в 22:46
А Латышонка кто то сватал в Зенит.)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:25
Эраковича уже перехватили....))
Теперь за перехват Латышонка взялись...

Моё мнение Зениту вратарь нужней....
У Спартака №1 Максименко на 10 лет моложе Кержакова....
Хиромант
Хиромант ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 21:18
    Futurista
    Futurista ответ Хиромант (раскрыть)
    вчера в 20:42, ред.
    Нет...я сказочник из народа)...
    Хиромант
    Хиромант ответ Futurista (раскрыть)
    вчера в 20:35
    - А вы что, летописец его рода?
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
    вчера в 20:22
    Я бы вообще продал Латышонка в ТОП-5 . Там из него вырос бы хороший вратарь ,пусть не мирового ,но европейского уровня . А может и мирового ,чёрт его знает . У нас он зачахнет на лавке под Максименко . А мариновать его не гоже ! На его месте , я выбрал бы один из европейских клубов ,либо "основным" в любом клубе первой 6-ки в РПЛ .
    derrik2000
    derrik2000
    вчера в 20:15, ред.
    Чего это вдруг засуетились-то???
    Когда Лантратов блистал в Химках, а в Спартаке вратари напропалую косячили, Лантратов не нужен был?
    А Латышонок, значит, нужен?
    Судя по тем вратарям, которые из провинциальных команд переходили в Спартак (Песьяков и пр.), после перехода эти воротчики как-то сразу утрачивали всё то, за что их и приглашали на бОльший заработок.
    А Свинов, получается, уже не в чести?
    Capral
    Capral ответ cska1948 (раскрыть)
    вчера в 20:14
    Привет, Володя!!!
    Так он всем нужен, в том числе- и вам, и Динамо. А вот, у Краснодара, как мне кажется- серьезные проблемы намечаются. Не хотелось бы, но возможно.
    cska1948
    cska1948
    вчера в 20:06
    А что? Краснодару Латышонок вообще не нужен?
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак ответ Вещий (раскрыть)
    вчера в 19:52, ред.
    Жаль не жаль но надо было с царем в голове быть . Зная свои силы и возможности зачем надо было убиваться на два фронта. Соберись они на чемпионат и я думаю без проблем бы остались в РПЛ.
    А теперь трудно будет выходить обратно из пердива в премьер....и неизвестно в какой срок они уложаться и вернуться обратно в РПЛ
    Futurista
    Futurista
    вчера в 19:46
    Так он с детства за Спартак...надо брать)...
    Вещий
    Вещий
    вчера в 19:43
    Раздербанят Балтику под ноль.... ЖАЛЬ команду.
    Гость
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