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«Манчестер Сити» обвинил АПЛ в дискриминации и тирании

вчера, 18:15

«Манчестер Сити» подал иск на АПЛ, потребовав возместить убытки и отменить правила о сделках с ассоциированными сторонами, заявляя о том, что они незаконны.

«Горожане» представили 165-страничный документ, в котором команда утверждает, что правила, утверждённые большинством клубом — «тирания большинства», дискриминирующая действующего чемпиона лиги.

При одобрении иска «Сити» добьётся увеличения трансферного бюджета из-за пересчёта спонсорских контрактов.

Однако документ может повлиять и на дело о 115 нарушениях команды, слушание которого назначено на ноябрь.

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Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 19:59
Сити этот совсем об наглел почуствовал свою без наказаность что все 115 нарушения ФФП им прощают уже права качать начал. Надо поставить их на место!! 👆 Хватит покрывать за их деньги.💰 💰 💰 Закон должен быть для всех один. А то с Нотингема и Эвертона очки снимают а богатых не трогают. Пусть Мс наченает следущий сезон в минусе!!😡
Elliada_
Elliada_
вчера в 19:21
Это правда, что Сити встречает сопротивление со стороны АПЛ. Никто не хотел, чтобы Сити стал чемпионом, а тем более 4 раза подряд. Тот же Ливерпуль тащили к чемпионству как могли, ведь тогда они были на пике популярности.
Futurista
Futurista
вчера в 18:44
112910415
112910415
вчера в 18:35
сложную многоплановую интригу затеяли !
Горожане
Горожане
вчера в 18:27
Всё правильно, за жралась АПЛ.
t88er85wynak
t88er85wynak
вчера в 18:23
Лучшая защита это нападение,Сити придерживаются этому правилу
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