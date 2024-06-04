«Манчестер Сити» обвинил АПЛ в дискриминации и тирании

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вчера, 18:15

«Манчестер Сити» подал иск на АПЛ , потребовав возместить убытки и отменить правила о сделках с ассоциированными сторонами, заявляя о том, что они незаконны.

«Горожане» представили 165-страничный документ, в котором команда утверждает, что правила, утверждённые большинством клубом — «тирания большинства», дискриминирующая действующего чемпиона лиги.

При одобрении иска «Сити» добьётся увеличения трансферного бюджета из-за пересчёта спонсорских контрактов.

Однако документ может повлиять и на дело о 115 нарушениях команды, слушание которого назначено на ноябрь.