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Пике предъявили обвинения по делу о контракте RFEF и Саудовской Аравии

сегодня, 01:02

Судья Делия Родриго предъявила обвинения бывшему защитнику «Барселоны» Жерару Пике.

Осенью 2019 года Королевская испанская футбольная федерация заключила соглашение о проведении Суперкубка страны в Саудовской Аравии в течение трёх лет. Сообщается, что в контракте был пункт, согласно которому RFEF пыталась гарантировать выплату комиссии в размере 4 миллионов евро в год в пользу компании «Космос», принадлежащей Пике (через неё и проходила сделка). Отмечается, что полное соблюдение соглашения принесло бы компании Пике в общей сложности 40 миллионов евро.

Пике присоединяется к длинному списку фигурантов расследования, в который входят бывший президент RFEF Луис Рубиалес, большая часть его доверенных лиц в организации, а также Педро Роча, ныне возглавляющий орган.

Роча был заместителем главы экономического отдела во время совершения предполагаемого преступления. Судья отмечает, что он несёт ответственность если не за ситуацию с заключением вышеуказанного договора, то, по-крайней мере, за то, что его ведомство не вмешалось в сделку о дополнениях по контракту, которые были подписаны 29 декабря 2020 года (Роча возглавил экономический отдел 15 октября 2020-го).

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 07:35
Пике мало заработал в Барсе денег..чтобы влететь в космос?)))
j2aekq9bjypw
j2aekq9bjypw
сегодня в 07:19
Похоже влип Шакиров нипадеццки
adekvat
adekvat
сегодня в 07:13
Не футбол,а коза ностра какая то.
ssspartak
ssspartak
сегодня в 07:13
Куда ему столько то? Он что миллион лет жить собрался?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:10
Большие деньги иногда плохо пахнут...
Futurista
Futurista ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 06:13
drug01
drug01
сегодня в 05:30
Где большой футбол и деньги там всегда будет нарушено
Scorp689
Scorp689
сегодня в 05:07
Все где нибудь в чем нибудь замешаны....
Варвар7
Варвар7
сегодня в 02:05
Судя по всему "стул" под Педро основательно зашатался...
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