Пике предъявили обвинения по делу о контракте RFEF и Саудовской Аравии

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сегодня, 01:02

Судья Делия Родриго предъявила обвинения бывшему защитнику «Барселоны» .

Осенью 2019 года Королевская испанская футбольная федерация заключила соглашение о проведении Суперкубка страны в Саудовской Аравии в течение трёх лет. Сообщается, что в контракте был пункт, согласно которому RFEF пыталась гарантировать выплату комиссии в размере 4 миллионов евро в год в пользу компании «Космос», принадлежащей Пике (через неё и проходила сделка). Отмечается, что полное соблюдение соглашения принесло бы компании Пике в общей сложности 40 миллионов евро.

Пике присоединяется к длинному списку фигурантов расследования, в который входят бывший президент RFEF , большая часть его доверенных лиц в организации, а также , ныне возглавляющий орган.

Роча был заместителем главы экономического отдела во время совершения предполагаемого преступления. Судья отмечает, что он несёт ответственность если не за ситуацию с заключением вышеуказанного договора, то, по-крайней мере, за то, что его ведомство не вмешалось в сделку о дополнениях по контракту, которые были подписаны 29 декабря 2020 года (Роча возглавил экономический отдел 15 октября 2020-го).