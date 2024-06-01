«Это будет непросто, но я люблю вызовы». Моуриньо — о «Фенербахче»

Экс-тренер «Ромы» отреагировал на слухи о своем переходе в «Фенербахче».

Ещё ничего не подтверждено, но да, я хочу стать тренером «Фенербахче». Квалификация в Лигу чемпионов будет сложной, поскольку нам предстоит пройти три раунда. Восемь футболистов «Фенербахче» сыграют на Евро-2024 и не смогут присутствовать на предсезонных сборах перед началом чемпионата. Это будет непросто, но, как вы знаете, я люблю вызовы.