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«Это будет непросто, но я люблю вызовы». Моуриньо — о «Фенербахче»

вчера, 20:28

Экс-тренер «Ромы» Жозе Моуриньо отреагировал на слухи о своем переходе в «Фенербахче».

Ещё ничего не подтверждено, но да, я хочу стать тренером «Фенербахче». Квалификация в Лигу чемпионов будет сложной, поскольку нам предстоит пройти три раунда. Восемь футболистов «Фенербахче» сыграют на Евро-2024 и не смогут присутствовать на предсезонных сборах перед началом чемпионата. Это будет непросто, но, как вы знаете, я люблю вызовы.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:14
Фенербахче никогда не скупился приглашать знатных специалистов....
Думаю многие знают что в своё время его тренировали Зико...Гус Хиддинк...Йоахим Лёв...Дик Адвокаат....Жоржи Жезуш...
Почему бы и Моуриньо не присоединиться к их числу....
pomor45
pomor45
вчера в 22:08
Вызов - это движение вверх. Фенербахче - это движение вбок и всё, что связано с работой в нём - это не вызовы, а трудности работы, которых у каждого тренера навалом.
galem72
galem72
вчера в 21:24
Когда ты не нужен топ-клубам, арабы послали на*** и даже для своей сборки ты не вариант, то приходится "любить вызовы" в Фенере.
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 21:02
А после Турции куда, в Африку !?
Predator94
Predator94
вчера в 20:43
После реала у моуриньо закат карьеры. И скорее все было после реала как хобби.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 20:37
Посмотрим,что у него получится в Турции.
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