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вчера, 21:20

Самый титулованный клуб Германии решил рискнуть.

«Бавария», которая провела неудачный сезон, определилась с новым тренером. Скоро с командой начнёт работать Венсан Компани, в последнее время тренировавший «Бернли». Неожиданный выбор. Особенно в свете вылета «кларетовых» из Английской Премьер-Лиги.

О грядущей отставке Томаса Тухеля было известно ещё зимой. И всё это время «Бавария» искала нового наставника. В списке фигурировали бывшие — Ханси Флик и Юлиан Нагельсманн, поигравший за «Баварию» Хаби Алонсо, каталонский отставник Хави Эрнандес. Вспоминали даже Антонио Конте и Юргена Клоппа. Но в итоге мюнхенцы позвали 38-летнего Венсана Компани, чем изрядно удивили.

Молодой специалист

Тренерский опыт Компани пока невелик. Два года он работал в родном «Андерлехте» и оба раза занимал с ним третье место. Для самого титулованного клуба Бельгии это не лучший результат. Кроме того, в своём дебютном сезоне Венсан балансировал на грани увольнения, но потом сумел выправить ситуацию. В 2022 году бывший капитан «Манчестер Сити» вернулся в Англию, где принял «Бернли» и с первой попытки вернул «кларетовых» в Премьер-Лигу. Команда набрала больше ста очков, выиграла 2/3 матчей и забила больше всех в Чемпионшипе. При этом специалисты отмечали, как «похорошела» команда при Компани. «Бернли» Шона Дайча играл в старомодный, классический английский футбол. Играл, кстати, неплохо, учитывая скромные возможности клуба. Но от состава постепенно остались рожки да ножки, что собственно и стало причиной вылета. Из гвардейцев рыжего Моуриньо (так называют в Англии Дайча) на «Тюрф Мур» сохранились только несколько человек — Джек Корк, Джей Родригес, Йоханн Гудмундссон и Джош Браунхилл.

В межсезонье «Бернли» развил бурную деятельность. Состав команды заметно изменился, причём трансферы проводились при непосредственном участии главного тренера. «Кларетовые» неплохо укрепились, но результат оказался неутешительным. Новички, мягко говоря, не оправдали ни доверия, ни надежд, ни затрат. В итоге «кларетовые» не смогли закрепиться в элите и финишировали на предпоследнем месте. Но неудовлетворительный результат не отпугнул «Баварию».

Ученик Гвардиолы

Называют самые разные причины приглашения Компани в Мюнхен. Некоторые из них сразу отклоним, как несерьёзные — знание немецкого языка, приверженность атакующему стилю, даже политкорректность, — «Бавария» впервые позвала темнокожего тренера. Но главный аргумент, — Венсан долгое время играл в «Манчестер Сити» под руководством Хосепа Гвардиолы, носил капитанскую повязку, а стало быть, является проводником идей Пепа и чуть ли не его учеником. И если бельгиец раскрутил скромный по составу «Бернли», то с элитными футболистами он горы свернёт.

Позвольте сделать одно лирическое отступление и вспомнить историю, не связанную с футболом. Однажды знаменитый музыкант и дирижёр Артуро Тосканини гулял по Манхэттену и услышал доносившиеся звуки музыки. Кто-то играл Чайковского, причём играл скверно. Тосканини решил выяснить, кто же так издевается над музыкой и фортепиано. Он подошёл к дому, откуда доносились звуки, и прочитал объявление «Мисс Хелен Смит. Уроки музыки. 1 час — 10 долларов». Дирижёр поднялся в квартиру.

Выяснилось, что Чайковского играла сама мисс Хелен Смит. Тосканини представился и любезно дал девушке урок игры на фортепиано. Через несколько дней Тосканини снова проходил мимо дома учительницы музыки. Из окна мисс Смит снова доносилась музыка, причём девушка играла также отвратительно. Но на двери висело другое объявление «Мисс Хелен Смит, ученица Артуро Тосканини. Уроки музыки. 20 долларов в час».

Конечно, Компани тренирует намного лучше, чем девушка с Манхэттена играла на пианино. Но называть бельгийца учеником Гвардиолы — перебор. Во-первых, Венсан играл не только у Пепа, а во-вторых, не все футболисты, игравшие у великих тренеров, обязательно сами становятся большими специалистами. В-третьих, Компани не работал помощником Гвардиолы, как Микель Артета или Энцо Мареска. Поэтому приглашение Компани выглядит как щедрый аванс для бельгийского тренера. И как весьма рискованный, даже авантюрный шаг самого клуба.

Сам Гвардиола никаких тренерских курсов не открывал. Но о Венсане Компани он всегда отзывался хорошо. Отмечал его проницательность, понимание игры, умение разглядеть в футболистах скрытые резервы. Всё это хорошо на словах. А на практике всё несколько иначе. Например, новички, купленные с подачи тренера, разочаровали. «Манчестер Сити» дважды уверенно разобрался с командой бывшего капитана 3:0 в гостях и 3:1 дома. Да и умения перестраивать игру команды по ходу встречи молодой тренер не продемонстрировал.

Почему приглашение Компани — авантюра

«Бавария» — очень солидный клуб, а не место для экспериментов. Приглашение тренера, за спиной которого всего четыре сезона, — рискованное решение. Если бы Компани был в прошлом игроком «Баварии», ещё куда ни шло. Но Венсан — человек со стороны.

Мюнхенский клуб давно называют ФК «Голливуд» из-за большого количества весьма капризных звёзд. Меняются поколения, но ситуация остаётся прежней. Сколько именитых тренеров сломали себе зубы — Джованни Трапаттони, Юрген Клинсманн, Отто Рехагель, Карло Анчелотти. Да и проблемы Юлиана Нагельсманна и Томаса Тухеля во многом связаны с закулисными играми и потерей контакта с ведущими футболистами. Поэтому молодому тренеру будет сложно управлять звёздной компанией. Не исключено, что Венсан услышит «а кто ты такой»? Тем более, что Компани — тренер довольно строгий и требовательный. В «Андерлехте» и «Бернли» он нередко строил подопечных в раздевалке. Но получится ли построить баварцев?

Кроме того, «Бавария» нуждается в обновлении. Не исключено, что команду покинут несколько ведущих игроков. Клуб наверняка найдёт им достойную замену. Но будет ли вовлечён в процесс комплектования новый тренер? В «Бернли» бельгиец принимал участие в трансферах, а как будет в Мюнхене?

И это далеко не все вопросы, которые появились после назначения нового наставника. Главный же вопрос — сколько времени протянет Компани в кресле тренера «Баварии»? Отработает ли бельгиец свой трёхлетний контракт?