«Бавария» близка к подписанию защитника «Байера»

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сегодня, 09:33

«Бавария» согласовала условия личного контракта с защитником «Байера» и сборной Германии . Зарплата игрока в мюнхенском клубе составит 9 миллионов евро в год плюс 3 миллиона евро в виде бонусов. Окончательное решение о трансфере будет принято после летнего чемпионата Европы.

Та выступает за «Байер» с лета 2015 года. Его контракт истекает в июне 2025 года. В текущем сезоне центральный защитник провёл 48 матчей во всех турнирах, забил 6 мячей, отметился одним ассистом и получил 10 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает 28-летнего немца в 30 миллионов евро.