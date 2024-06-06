Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиГермания. Бундеслига 2023/2024

«Бавария» близка к подписанию защитника «Байера»

сегодня, 09:33

«Бавария» согласовала условия личного контракта с защитником «Байера» и сборной Германии Джонатаном Та. Зарплата игрока в мюнхенском клубе составит 9 миллионов евро в год плюс 3 миллиона евро в виде бонусов. Окончательное решение о трансфере будет принято после летнего чемпионата Европы.

Та выступает за «Байер» с лета 2015 года. Его контракт истекает в июне 2025 года. В текущем сезоне центральный защитник провёл 48 матчей во всех турнирах, забил 6 мячей, отметился одним ассистом и получил 10 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает 28-летнего немца в 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что защитник «Баварии» может продолжить карьеру в АПЛ.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Слухи«Тоттенхэм» может подписать защитника «Штутгарта»
Сегодня, 14:35
Слухи«Селтик» может подписать вратаря «Ливерпуля»
Сегодня, 12:57
«Барселона» может подписать Луиса Диаса
Сегодня, 11:50
Слухи«Манчестер Сити» установил цену на Хулиана Альвареса
Сегодня, 11:47
«Челси» может подписать нападающего «Эвертона»
Сегодня, 11:10
«Боруссия» готовит предложение по Маатсену
Сегодня, 10:51
Все комментарии
hdbsv2z6txy4
hdbsv2z6txy4
сегодня в 10:10
Растащат толстосумы Байер только в путь
y4ysk56ksvhc
y4ysk56ksvhc
сегодня в 09:35
Начинают Байер потихоньку дербанить
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 