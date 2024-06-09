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09 июня 2024, 10:49

«Ньюкасл» предложил 16 миллионов фунтов стерлингов за вратаря «Бёрнли» и молодёжной сборной Англии . «Бордовые», которые по итогам сезона выбыли в Чемпионшип, требуют 20 миллионов фунтов стерлингов за игрока. Клубы находятся в диалоге. Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау является большим поклонником Траффорда, а руководство видит в нём конкурента для первого номера Ника Поупа. Сообщается, что «сороки» давно следят за 21-летним англичанином. Также интерес к Траффорду проявляют «Челси», «Ливерпуль» и «Бавария».