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«Ньюкасл» предложил 16 миллионов фунтов стерлингов за вратаря «Бёрнли»

09 июня 2024, 10:49

«Ньюкасл» предложил 16 миллионов фунтов стерлингов за вратаря «Бёрнли» и молодёжной сборной Англии Джеймса Траффорда. «Бордовые», которые по итогам сезона выбыли в Чемпионшип, требуют 20 миллионов фунтов стерлингов за игрока. Клубы находятся в диалоге. Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау является большим поклонником Траффорда, а руководство видит в нём конкурента для первого номера Ника Поупа. Сообщается, что «сороки» давно следят за 21-летним англичанином. Также интерес к Траффорду проявляют «Челси», «Ливерпуль» и «Бавария».

Англичанин выступает за «Бёрнли» с июля 2023 года. Его контракт действует до июня 2027 года. В прошедшем сезоне Траффорд сыграл 28 матчей в АПЛ, пропустил 62 мяча и 2 игры провёл на ноль. Портал Transfermarkt оценивает голкипера в 18 миллионов евро.

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VeniaminS
VeniaminS
09 июня в 10:51
Цена хорошая,но должны договориться.
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