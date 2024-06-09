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Агент защитника «Сочи»: «К Яхья действительно есть большой интерес»

09 июня 2024, 14:07

Футбольный агент Мухсин Эль-Миди, представляющий интересы защитника «Сочи» и сборной Марокко Яхьи Аттият Аллаха, рассказал о будущем своего клиента.

К Яхья действительно есть большой интерес от египетского «Аль-Ахли». В ближайшее время клуб должен выйти на руководство «Сочи» с официальным предложением. Также есть интерес от нескольких команд из России, включая топ-клубы.

Аттият Аллах перешёл в «Сочи» в феврале 2024 года. Его контракт истекает в июне 2026 года. В прошедшем сезоне 29-летний левый защитник сыграл за «леопардов» 11 матчей, забил один мяч и отдал 3 голевых передачи. Портал Transfermarkt оценивает марокканца в 2,2 миллиона евро.

Ранее сообщалось об интересе «Динамо» к Аттият Аллаху.

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Все комментарии
УЕСКА
УЕСКА
09 июня в 15:51
Яхья хорошо себя проявил, в ФНЛ он вряд ли останется. Пойдет на повышение.
8q76gzhdbau8
8q76gzhdbau8
09 июня в 14:19
Жаль Сочи, такой клуб разваливается.
Ironigor
Ironigor
09 июня в 14:12
Вообще без разницы где он окажется.
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