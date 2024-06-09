Агент защитника «Сочи»: «К Яхья действительно есть большой интерес»

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09 июня 2024, 14:07

Футбольный агент Мухсин Эль-Миди, представляющий интересы защитника «Сочи» и сборной Марокко , рассказал о будущем своего клиента.

К Яхья действительно есть большой интерес от египетского «Аль-Ахли». В ближайшее время клуб должен выйти на руководство «Сочи» с официальным предложением. Также есть интерес от нескольких команд из России, включая топ-клубы.

Аттият Аллах перешёл в «Сочи» в феврале 2024 года. Его контракт истекает в июне 2026 года. В прошедшем сезоне 29-летний левый защитник сыграл за «леопардов» 11 матчей, забил один мяч и отдал 3 голевых передачи. Портал Transfermarkt оценивает марокканца в 2,2 миллиона евро.

Ранее сообщалось об интересе «Динамо» к Аттият Аллаху.