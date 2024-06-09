Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

«Мец» и «Алавес» хотели приобрести Баринова

09 июня 2024, 12:55

«Мец» и «Алавес» проявляли предметный интерес к полузащитнику «Локомотива» и сборной России Дмитрию Баринову. Французский клуб так и не сделал официального предложения, так как выбыл в Лигу 2. А вот «Алавес» предлагал за Баринова 3 миллиона евро и зарплату игроку в размере 700 тысяч евро в год (это в два раза меньше того, что футболист получает в «Локомотиве»). «Красно-зелёные» и сам 27-летний россиянин отказались от данного предложения.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Адамов переходит в «Ахмат»
Вчера, 22:50
«Спартак» может подписать вратаря сборной Ирана
Вчера, 21:02
СлухиСтало известно, при каком условии «Спартак» подпишет нового нападающего
Вчера, 20:35
Слухи«Дженоа» хочет подписать Сперцяна
Вчера, 19:51
СлухиСтало известно, почему сорвался трансфер Сперцяна в «Лацио»
Вчера, 19:39
В «Факеле» отреагировали на слухи об интересе «Спартака» к Беленову
Вчера, 19:19
Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
09 июня в 14:27
Пусть буржуи своих игроков в нищете и дальше содержат.....
У нас игроков любят и не обижают....ни играми частыми...ни зарплатами смешными...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
09 июня в 14:22
украинские футболисты перешли в Жирону и теперь сыграют в лиге чемпионов.
Баринову и так сойдет, Локо платит больше чем Алавес предложил.
поэтому он так и остановится на текущем уровне.
а советы Карпина уезжать в Европу - в корзину.
Forwert
Forwert
09 июня в 14:18
Локомотив приличнее этих заштатных клубов.
vchjhaqnp2wa
vchjhaqnp2wa
09 июня в 14:12
Зарплат не чета российской.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 