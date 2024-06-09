«Мец» и «Алавес» хотели приобрести Баринова

«Мец» и «Алавес» проявляли предметный интерес к полузащитнику «Локомотива» и сборной России Дмитрию Баринову. Французский клуб так и не сделал официального предложения, так как выбыл в Лигу 2. А вот «Алавес» предлагал за Баринова 3 миллиона евро и зарплату игроку в размере 700 тысяч евро в год (это в два раза меньше того, что футболист получает в «Локомотиве»). «Красно-зелёные» и сам 27-летний россиянин отказались от данного предложения.
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У нас игроков любят и не обижают....ни играми частыми...ни зарплатами смешными...
У нас игроков любят и не обижают....ни играми частыми...ни зарплатами смешными...
Баринову и так сойдет, Локо платит больше чем Алавес предложил.
поэтому он так и остановится на текущем уровне.
а советы Карпина уезжать в Европу - в корзину.
Баринову и так сойдет, Локо платит больше чем Алавес предложил.
поэтому он так и остановится на текущем уровне.
а советы Карпина уезжать в Европу - в корзину.