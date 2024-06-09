«Мец» и «Алавес» хотели приобрести Баринова

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09 июня 2024, 12:55

«Мец» и «Алавес» проявляли предметный интерес к полузащитнику «Локомотива» и сборной России . Французский клуб так и не сделал официального предложения, так как выбыл в Лигу 2. А вот «Алавес» предлагал за Баринова 3 миллиона евро и зарплату игроку в размере 700 тысяч евро в год (это в два раза меньше того, что футболист получает в «Локомотиве»). «Красно-зелёные» и сам 27-летний россиянин отказались от данного предложения.