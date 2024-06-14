Переход вратаря Матвея Сафонова из «Краснодара» в ПСЖ пока откладывается, сообщает «РБ Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Задержка с трансфером Сафонова в Париж связана с получением рабочей визы, это может занять ещё некоторое время. Но все стороны надеются, что в итоге Сафонов получит разрешение на работу во Франции. Проблем по медицине нет, медосмотр пройден без проблем.
1) Сафонов интересен ПСЖ!!! Ух ты!!!
2)Сафонова купят за 20 млн!!! Ну ни чё си!)))
3)Трансфер Сафонова оформят в ближайшее время!!! Урааа!
4)Трансфер Сафонова под угрозой! Игрок должен 60 млн по алиментам! Вот жа баба стерва))) или надо платить алименты!
5) Сафонову разрешили выезд!!! Ну наконец то!)))
6)Сафонову пока не выдали разрешение на работу во Франции! Ну ё моё)))
Что дальше напишут?))
1) Сафонов интересен ПСЖ!!! Ух ты!!!
2)Сафонова купят за 20 млн!!! Ну ни чё си!)))
3)Трансфер Сафонова оформят в ближайшее время!!! Урааа!
4)Трансфер Сафонова под угрозой! Игрок должен 60 млн по алиментам! Вот жа баба стерва))) или надо платить алименты!
5) Сафонову разрешили выезд!!! Ну наконец то!)))
6)Сафонову пока не выдали разрешение на работу во Франции! Ну ё моё)))
Что дальше напишут?))