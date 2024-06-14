Сафонову пока не выдали разрешение на работу во Франции

Переход вратаря из «Краснодара» в ПСЖ пока откладывается, сообщает «РБ Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Задержка с трансфером Сафонова в Париж связана с получением рабочей визы, это может занять ещё некоторое время. Но все стороны надеются, что в итоге Сафонов получит разрешение на работу во Франции. Проблем по медицине нет, медосмотр пройден без проблем.