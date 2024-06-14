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Сафонову пока не выдали разрешение на работу во Франции

вчера, 10:56

Переход вратаря Матвея Сафонова из «Краснодара» в ПСЖ пока откладывается, сообщает «РБ Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Задержка с трансфером Сафонова в Париж связана с получением рабочей визы, это может занять ещё некоторое время. Но все стороны надеются, что в итоге Сафонов получит разрешение на работу во Франции. Проблем по медицине нет, медосмотр пройден без проблем.

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Все комментарии
sv_1969
sv_1969 ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 21:09
Ну наконец-то)))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ drug01 (раскрыть)
вчера в 20:35, ред.
Пренепременная помощь Матвею важна очень!
TheBoLt
TheBoLt ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 19:25
Сафонов собирает чемоданы
Сафонов прощается с командой
Сафонов в аэропорту (слитая фотка кем-то из фанатов)
Сафонов был замечен в Париже
Сафонов провел фотосессию в ПСЖ
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 18:32
Сафонов отдан в аренду в Краснодар
Александр Можей
Александр Можей
вчера в 18:13, ред.
В качестве кого он туда едет?
Futurista
Futurista ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 17:54
Смотря кто скажет и за сколько)...и возьмут под козырёк и щёлкнут каблуками...и бокал шампанского нальют)...
амурец
амурец
вчера в 15:57
По ходу агенты Сафонова создали сказку с ПСЖ а теперь ищут отмазы что Сафонов ге окажется в ПСЖ
sv_1969
sv_1969 ответ Sadjon (раскрыть)
вчера в 15:12, ред.
Паренёк уже давно был во франции , не создай он себе сам эти препятствия! Какие бы у тебя не были плохие отношения с бывшей , ребенок ни в чем не виноват от слова совсем! Был бы мужик платил бы исправно! Надо было башкой думать когда женился!К сожалению мы иногда не той башкой думаем!
Хиромант
Хиромант ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 14:30
- Так уже написали, что его жена, вроде бы, никаких алиментов не получала. Её адвокат сейчас на ушах стоит. Не будет денег - ему не заплатят. Санта-Барбара - нервно курит в сторонке...
Sadjon
Sadjon
вчера в 14:18
Преодолевая припятствия к успеху идёт пацан!!!!!!!!!!!!
sv_1969
sv_1969 ответ Хиромант (раскрыть)
вчера в 13:59
Ну а чё им ещё мусолить!Слишком жареная тема попалась!
1) Сафонов интересен ПСЖ!!! Ух ты!!!
2)Сафонова купят за 20 млн!!! Ну ни чё си!)))
3)Трансфер Сафонова оформят в ближайшее время!!! Урааа!
4)Трансфер Сафонова под угрозой! Игрок должен 60 млн по алиментам! Вот жа баба стерва))) или надо платить алименты!
5) Сафонову разрешили выезд!!! Ну наконец то!)))
6)Сафонову пока не выдали разрешение на работу во Франции! Ну ё моё)))
Что дальше напишут?))
Хиромант
Хиромант
вчера в 13:46
Сафонову пока не выдали разрешение на работу во Франции

- Да не переживайте вы так. "Супер" вратарю России - "Супер" клуб Европы, уж как-нибудь, да оформит "разрешение поработать на Запад". Сколько уже можно "мусолить" эту тему?
Илья Пыркин
Илья Пыркин
вчера в 13:00
Да выдадут все, там полно русских работает. Просто бюрократические штучки поди очередные
ff9p6wryvvjz
ff9p6wryvvjz
вчера в 12:40
Ну так санкции никто не отменял. Могут и вообще не дать.
lotsman
lotsman ответ drug01 (раскрыть)
вчера в 12:27
Интересно, чем ему можно помочь? Приказать миграционному отделу министерства Франции чтобы выдали ему рабочую визу? И ты думаешь, что они возьмут под козырёк и щёлкнут каблуками?)
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 11:24
Франция это наш враг, какой ещё контакт?
Василий 50
Василий 50
вчера в 11:22
А о Крыме он уже говорил?
амурец
амурец
вчера в 11:22
Да что то кажется не нужен он ПСЖ
g8bd48y6yqcp
g8bd48y6yqcp
вчера в 11:01
Так и накроется его переход из-за жадности.
sv_1969
sv_1969 ответ drug01 (раскрыть)
вчера в 11:01
Чем? Денег выслать на бедность)))?
drug01
drug01
вчера в 11:00
Надо ему помочь срочно!!!
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