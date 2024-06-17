Агент Козлова ответил на вопрос о возможном переходе игрока в «Ростов»

Василий Голяна, агент полузащитника «Зенита» , прокомментировал слухи о возможном переходе игрока в «Ростов».

Правда ли, что Данила переходит в «Ростов»? Я бы не стал комментировать данную новость как завершенную, но мы близки к такому развитию событий.

Как появился этот вариант? Вариант с возвращением Данилы в «Зенит» был уже давно. У «Зенита» есть опция. И они вправе ею воспользоваться. Дальше все зависит от желания футболиста. Что касается «Ростова», то данный вариант появился недавно. Мы находимся в очень продвинутой стадии переговоров.

Данила останется в РПЛ ? Это 100 процентов. Где конкретно, думаю, что в ближайшие дни вы все узнаете.