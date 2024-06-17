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Агент Козлова ответил на вопрос о возможном переходе игрока в «Ростов»

вчера, 08:18

Василий Голяна, агент полузащитника «Зенита» Данилы Козлова, прокомментировал слухи о возможном переходе игрока в «Ростов».

Правда ли, что Данила переходит в «Ростов»? Я бы не стал комментировать данную новость как завершенную, но мы близки к такому развитию событий.

Как появился этот вариант? Вариант с возвращением Данилы в «Зенит» был уже давно. У «Зенита» есть опция. И они вправе ею воспользоваться. Дальше все зависит от желания футболиста. Что касается «Ростова», то данный вариант появился недавно. Мы находимся в очень продвинутой стадии переговоров.

Данила останется в РПЛ? Это 100 процентов. Где конкретно, думаю, что в ближайшие дни вы все узнаете.

Правда ли, что на Данилу претендовали ЦСКА и «Краснодар»? Я бы не хотел комментировать слухи или не случившиеся переходы на данном этапе.

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Аксинья
Аксинья
вчера в 16:20
Какого игрока не возьми у всех зенитовская опция - такая чуйка что Газпром, пардон "Зенит" рассовывает игроков по клубам на свое усмотрение...А опцию наверно получить как два пальца об асфальт, отсидел не менее трех игр на широкой питерской скамье и ты автоматически переводишься в воспитанники "Зенита" со всеми вытекающими последствиями и опциями))
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 09:59
Можно и в Ростове поиграть, чем они хуже Зенита !
2y562wdw5wc9
2y562wdw5wc9
вчера в 09:35
Ростов, конечно, без перспективы, но другие варианты еще хуже.
cet793my5m8g
cet793my5m8g
вчера в 09:29
Ростов хочет ослабить конкурента.
lotsman
lotsman
вчера в 09:10
В Ростове он будет играть, в Зените проблематично. Большая конкуренция.
drug01
drug01
вчера в 08:55
Только бы он не потерял свою игру!!!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 08:43
Посмотрим, что из этого получится. Игрок толковый...
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