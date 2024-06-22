Сосо Павлиашвили сравнил Мамардашвили с Яшиным и Буффоном

Известный певец Сосо Павлиашвили оценил игру вратаря Грузии в матче группового этапа Евро-2024 против Чехии (1:1).

Мамардашвили — гений! Невероятный парень. Желаю ему развиваться, чтобы он превратился в одного из лучших вратарей мира. Все задатки у него есть. Он спокоен, рассудителен, прыгуч, правильно мыслит на поле. Он ощущает свою штрафную как Яшин, Буффон... У него задатки вратаря такого уровня. Я говорю это не потому, что он грузин, а поскольку он — явление! Сегодняшний матч это доказал.