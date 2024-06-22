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Сосо Павлиашвили сравнил Мамардашвили с Яшиным и Буффоном

вчера, 19:24
ГрузияЛоготип футбольный клуб Грузия1 : 1Логотип футбольный клуб ЧехияЧехияМатч завершен

Известный певец Сосо Павлиашвили оценил игру вратаря Грузии Гиорги Мамардашвили в матче группового этапа Евро-2024 против Чехии (1:1).

Мамардашвили — гений! Невероятный парень. Желаю ему развиваться, чтобы он превратился в одного из лучших вратарей мира. Все задатки у него есть. Он спокоен, рассудителен, прыгуч, правильно мыслит на поле. Он ощущает свою штрафную как Яшин, Буффон... У него задатки вратаря такого уровня. Я говорю это не потому, что он грузин, а поскольку он — явление! Сегодняшний матч это доказал.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:49, ред.
Специалисты говорят его потенциал безграничен...
Валенсии конечно фортануло...
Взяли парня за 850 тысяч евро....и за 2 года он стал одним из самых дорогих киперов мира.....35 млн евро....

Удачи парню...!!!
Особенно в матче с Португалией !!!
Capral
Capral
вчера в 20:22
Парень действительно сыграл хорошо, но сравнение- глупое и неуместное.
adekvat
adekvat
вчера в 20:11
Один матч ни о чем не говорит.
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 19:48
Ну это он конечно загнул !
Гость
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