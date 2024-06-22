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Эндрик: «Неймар – великолепный парень. Он меня вдохновляет»

вчера, 16:41

Нападающий Эндрик, который в июле присоединится к «Реалу», рассказал, что его вдохновляет футболист клуба «Аль-Хиляль» Неймар.

Неймар – отличный парень. Однажды я был с Маркиньосом, и он созвонился с Неймаром по телефону. Мне удалось пообщаться с ним, и я потерял дар речи. Я видел, как он выступает за «Сантос», «Барселону», а теперь и за «Аль-Хиляль».

Неймар – великолепный парень. Он меня вдохновляет. У него выдающийся талант, он делает невероятные вещи.

Надеюсь встретиться с ним в сборной, сделать совместное фото, получить совет, поскольку он многое испытал в своей жизни.

Это очень сильная личность, у которой невероятно сильный дух. Я мечтаю сыграть с ним.

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Все комментарии
Juventus CR7
Juventus CR7
вчера в 18:04
Куда ещё в Мадрид Ендрик? Там и так линия нападения космическая можно сказать. И плюс ещё Мбаппе и Ендрик. Наверняка кому то укажут на выход, правда кому! Там все в этом сезоне отыграли безупречно. И игрока после такого сезона могут попросить освободить место. Такое бывает в таких командах что вроде бы делаешь от себя все возможное и дело в том что все получается но всё равно не долго можешь играть. Не верится что подписав етих двух они сохранят нынешних лидеров нападения. Хотя все может быть!
c9ep7r9rhmh3
c9ep7r9rhmh3
вчера в 17:06
Кому и кобыла невеста.
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:05
Да не кто и не возражает - Неймар - парень не плохой - только... имеются небольшие недостатки...)
n7jrm769yxhd
n7jrm769yxhd
вчера в 16:56
Кумир, пока не послал подальше такого подхалима.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 16:52
Лучше выбрать другого кумира))
Гость
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