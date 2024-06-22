Эндрик: «Неймар – великолепный парень. Он меня вдохновляет»

Нападающий , который в июле присоединится к «Реалу», рассказал, что его вдохновляет футболист клуба «Аль-Хиляль» .

Неймар – отличный парень. Однажды я был с Маркиньосом, и он созвонился с Неймаром по телефону. Мне удалось пообщаться с ним, и я потерял дар речи. Я видел, как он выступает за «Сантос», «Барселону», а теперь и за «Аль-Хиляль».

Неймар – великолепный парень. Он меня вдохновляет. У него выдающийся талант, он делает невероятные вещи.

Надеюсь встретиться с ним в сборной, сделать совместное фото, получить совет, поскольку он многое испытал в своей жизни.

Это очень сильная личность, у которой невероятно сильный дух. Я мечтаю сыграть с ним.