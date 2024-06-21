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Саутгейт приближается к отставке. Его футбол – это страдания, за которыми не следует результат

21 июня 2024, 16:33
Саутгейт и Беллингем
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Кейн Харри
Кейн Харри
Нападающий
Беллингем Джуд
Беллингем Джуд
Полузащитник
Райс Деклан
Райс Деклан
Полузащитник

Пора присматривать сменщика.

Сборная Англии – это топ-бомбардир на острие, реактивные фланги, Фил Фоден, которого Гвардиола называет лучшим после Месси, едва ли не лучший центр поля. Это команда, в которую продолжают верить, несмотря на неудачи. И это коллектив, потерявший очки со сборной Дании во втором туре Евро-2024. До этого с минимальным перевесом обыграл Сербию – на индивидуальном мастерстве Джуда Беллингема. Можно было бы сослаться на старт турнира. Но англичане при Саутгейте – это почти всегда прагматичный коллектив, который показывает процентов 30-40 от своих проектных мощностей. И последними результатами тренер уже натурально заигрывает с отставкой.

Психология неудачников

Это не просто миф – это атмосфера, которая окружает игроков 24-на-7. Уже сменилось несколько поколений. Можно было бы говорить, что молодой костяк «трёх львов» не помнит тех неудач, не являлся их частью – и потому на них это настроение не распространяется. Но давление на команду сохраняется, независимо от состава. Болельщики запомнили, как грандиозные таланты на мировых форумах и континентальных первенствах в 00-х не могли преодолеть даже рубеж четвертьфиналов – ожидание прорыва множится и с новой силой ложится на плечи следующего поколения.

И нынешний состав «трёх львов» успел начать свой цикл. На ЧМ-2018 коллектив остановился в полуфинале (уступил Хорватии по пенальти), на мундиале в Катаре в 2022 году напоролся в четвертьфинале на сборную Франции – действующих чемпионов мира, завоевавших в итоге серебро. Между этими турнирами случилось Евро-2020, на котором англичане были ближе всего к золоту – в плей-офф прошли немцев, украинцев и датчан, в финале уступили Италии.

Два последних провала были особенно драматичны – с промахами с пенальти, в миллиметрах от потенциального триумфа.

Чрезмерный прагматизм

Пока на счету англичан – два крайне прагматичных и блеклых матча. С сербами – 1:0, 1:1 против Дании. «Белые орлы» тоже могли цепляться за очки, но при выборе стартового плана слишком переоценили соперника. Начали осторожно, отдали мяч, действовали от обороны. Во многом поэтому с первых минут Стойкович выпустил сразу двух габаритных центрфорвардов – Александар Митрович и Душан Влахович должны были нагружать центральных защитников Англии при прессинге. Уже потом сербы взвинтили темп, навязали высокий уровень единоборств и перешли к атаке. В этой ситуации подопечные Гарета Саутгейта добыли результат на тоненького, с помощью Джуда Беллингема.

Против Дании же засушить игру при минимальном преимуществе не получилось – на ранний гол Кейна уже в первом тайме ответили мячом Мортена Юльманна. После перерыва «три льва» должны были перехватывать инициативу и возвращать преимущество – это следовало хотя бы из изначальной расстановки сил. На деле мяч не держался в ногах – и датчане увезли ничью.

Состав, с которым можно было бы разрывать

Защитник «Краснодара» Хуниор Алонсо в феврале отмечал, что Владимир Ивич научил «быков» правильно страдать. Тогда южане ворвались в чемпионскую борьбу и ушли на паузу лидерами Премьер-Лиги.

Саутгейт тоже заставляет своих подопечных «страдать» — причём уже не первый год. Но здесь есть ряд поправок. Подход Ивича объяснялся условиями работы – в его распоряжении были не топ-игроки, утончённые исполнители, а атлеты, машины по навязыванию единоборств. Поэтому и играли «быки», опираясь на скорость на флангах, на большое количество единоборств. И состав – не такой глубокий, как у конкурирующего с «горожанами» «Зенита». Поэтому «быки» отходили в оборону, поведя в счёте – экономили силы для следующих игр. Отталкивались от качеств, которые могли дать лидеры. И это приносило результат.

Саутгейт заставляет играть прагматично, не страдая при этом от подобных ограничений. У него в центре поля выходят великолепно читающие игру Райс и Беллингем, на флангах – бьющий с обеих ног реактивный Сака и впитавший школу Гвардиолы Фоден, машина по забиванию мячей Кейн на острие. Крайние защитники – не стареющие универсалы Уокер и Триппьер. И с таким подбором игроков команда отказывается играть в атакующий футбол – при том, что игроки в состоянии обеспечить качество в рамках такой философии.

8 лет без трофеев – неоправданно долго

При такой постановке вопроса всё чаще задумываешься о фигуре тренера. Саутгейт и сам – проводник ДНК талантливых неудачников. На домашнем Евро-1996 он тоже не реализовал пенальти. В полуфинале против Германии. Решающий. Это своего рода проводник традиций в сборной Англии – иначе как всего за два года «три льва» собрали ещё два таких момента?

Он работает с национальной командой с 2016-го года – за это время так и не принёс очередному грандиозно талантливому поколению англичан трофеев, передал комплексы предшественников. Несмотря на это, менеджеру продолжали доверять из года в год. Аргументы в пользу Гарета – серебро Евро-2020, 4-е место на ЧМ-2018 – но из имеющегося подбора исполнителей можно выжимать куда больше.

Текущее Евро должно расставить всё по своим местам. Джуд ментально окреп в Мадриде, Райс – в «Арсенале». Вообще все талантливые юноши стали опытнее. И к ним добавились новые проспекты – тот же Коби Майну. Если и сейчас «три льва» не добьются результата, можно будет говорить о топтании на месте. А судя по старту турнира, гораздо ближе негативный сценарий. Да и альтернатива есть.

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Все комментарии
Кыдыралиев DIASS
Кыдыралиев DIASS
вчера в 01:23
Это не прогматичный футбол это ваабше не футбол Саутгейт это не тренер он антитренер он не переучивает игроков на обороняющийся стиль оң просто разучивает игроков играть в футбол даже команд с самым низким блоком есть структура контратаки у Саутгейта и этого нет при обороняющийся футболе нет нормальной контратаки и это с составом 1.5 млрд
valt134
valt134
21 июня в 20:24
Средний тренер. Засиделся в сборной.
Lexand
Lexand
21 июня в 19:23
Да гнать этого Саутгейта надо взашей! Если тренер не понимает или не хочет понимать, а гнёт свою линию, как грамотно воспользоваться талантами игроков, такому тренеру не место у руля!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
21 июня в 18:25
в принципе, Саутгейт годный тренер.
бывал же у руля сборной Стив Макларен.
K_TS16
K_TS16
21 июня в 18:23
Это очередное фиаско
пират Елизаветы
пират Елизаветы
21 июня в 18:20
Саутгейт: Ты знаешь, что делать?
Галлахер: Нет.
Саутгейт: Я тоже. Передай Джуду, что я передал привет!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
21 июня в 18:07
Тренер, конечно, для англичан никудышный, но давайте подождём. Игры в подгруппах - всего лишь прелюдия, т.е. короткое музыкальное вступление к концерту в плей - офф. Задача в прелюдии одна - нащупать свою игру и в нужный момент дать туш, т.е. выиграть в последующих матчах. Получится это у англичан или нет, посмотрим. Жизнь, а тем более футбол, такая непредсказуемая штука. Сегодня болит зуб, и жизнь не в радость; завтра утром перестал болеть - и ты летаешь на крыльях.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
21 июня в 17:17
Стыдно родоначальникам футбола при таком супер составе демонстрировать такой унылый футбол. Давно было понятно, что Саутгейт не тот тренер, что нужен. Если не хотят брат иностранца, можно взять любого тренера из АПЛ и он будет лучше.
sihafazatron
sihafazatron
21 июня в 17:01
От Физругейта другой игры и не ждал, все же не первый год уже у руля...
Гость
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