Саутгейт приближается к отставке. Его футбол – это страдания, за которыми не следует результат

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21 июня 2024, 16:33

Пора присматривать сменщика.

Сборная Англии – это топ-бомбардир на острие, реактивные фланги, Фил Фоден, которого Гвардиола называет лучшим после Месси, едва ли не лучший центр поля. Это команда, в которую продолжают верить, несмотря на неудачи. И это коллектив, потерявший очки со сборной Дании во втором туре Евро-2024. До этого с минимальным перевесом обыграл Сербию – на индивидуальном мастерстве Джуда Беллингема. Можно было бы сослаться на старт турнира. Но англичане при Саутгейте – это почти всегда прагматичный коллектив, который показывает процентов 30-40 от своих проектных мощностей. И последними результатами тренер уже натурально заигрывает с отставкой.

Психология неудачников

Это не просто миф – это атмосфера, которая окружает игроков 24-на-7. Уже сменилось несколько поколений. Можно было бы говорить, что молодой костяк «трёх львов» не помнит тех неудач, не являлся их частью – и потому на них это настроение не распространяется. Но давление на команду сохраняется, независимо от состава. Болельщики запомнили, как грандиозные таланты на мировых форумах и континентальных первенствах в 00-х не могли преодолеть даже рубеж четвертьфиналов – ожидание прорыва множится и с новой силой ложится на плечи следующего поколения.

И нынешний состав «трёх львов» успел начать свой цикл. На ЧМ -2018 коллектив остановился в полуфинале (уступил Хорватии по пенальти), на мундиале в Катаре в 2022 году напоролся в четвертьфинале на сборную Франции – действующих чемпионов мира, завоевавших в итоге серебро. Между этими турнирами случилось Евро-2020, на котором англичане были ближе всего к золоту – в плей-офф прошли немцев, украинцев и датчан, в финале уступили Италии.

Два последних провала были особенно драматичны – с промахами с пенальти, в миллиметрах от потенциального триумфа.

Чрезмерный прагматизм

Пока на счету англичан – два крайне прагматичных и блеклых матча. С сербами – 1:0, 1:1 против Дании. «Белые орлы» тоже могли цепляться за очки, но при выборе стартового плана слишком переоценили соперника. Начали осторожно, отдали мяч, действовали от обороны. Во многом поэтому с первых минут Стойкович выпустил сразу двух габаритных центрфорвардов – Александар Митрович и Душан Влахович должны были нагружать центральных защитников Англии при прессинге. Уже потом сербы взвинтили темп, навязали высокий уровень единоборств и перешли к атаке. В этой ситуации подопечные Гарета Саутгейта добыли результат на тоненького, с помощью Джуда Беллингема.

Против Дании же засушить игру при минимальном преимуществе не получилось – на ранний гол Кейна уже в первом тайме ответили мячом Мортена Юльманна. После перерыва «три льва» должны были перехватывать инициативу и возвращать преимущество – это следовало хотя бы из изначальной расстановки сил. На деле мяч не держался в ногах – и датчане увезли ничью.

Состав, с которым можно было бы разрывать

Защитник «Краснодара» Хуниор Алонсо в феврале отмечал, что Владимир Ивич научил «быков» правильно страдать. Тогда южане ворвались в чемпионскую борьбу и ушли на паузу лидерами Премьер-Лиги.

Саутгейт тоже заставляет своих подопечных «страдать» — причём уже не первый год. Но здесь есть ряд поправок. Подход Ивича объяснялся условиями работы – в его распоряжении были не топ-игроки, утончённые исполнители, а атлеты, машины по навязыванию единоборств. Поэтому и играли «быки», опираясь на скорость на флангах, на большое количество единоборств. И состав – не такой глубокий, как у конкурирующего с «горожанами» «Зенита». Поэтому «быки» отходили в оборону, поведя в счёте – экономили силы для следующих игр. Отталкивались от качеств, которые могли дать лидеры. И это приносило результат.

Саутгейт заставляет играть прагматично, не страдая при этом от подобных ограничений. У него в центре поля выходят великолепно читающие игру Райс и Беллингем, на флангах – бьющий с обеих ног реактивный Сака и впитавший школу Гвардиолы Фоден, машина по забиванию мячей Кейн на острие. Крайние защитники – не стареющие универсалы Уокер и Триппьер. И с таким подбором игроков команда отказывается играть в атакующий футбол – при том, что игроки в состоянии обеспечить качество в рамках такой философии.

8 лет без трофеев – неоправданно долго

При такой постановке вопроса всё чаще задумываешься о фигуре тренера. Саутгейт и сам – проводник ДНК талантливых неудачников. На домашнем Евро-1996 он тоже не реализовал пенальти. В полуфинале против Германии. Решающий. Это своего рода проводник традиций в сборной Англии – иначе как всего за два года «три льва» собрали ещё два таких момента?

Он работает с национальной командой с 2016-го года – за это время так и не принёс очередному грандиозно талантливому поколению англичан трофеев, передал комплексы предшественников. Несмотря на это, менеджеру продолжали доверять из года в год. Аргументы в пользу Гарета – серебро Евро-2020, 4-е место на ЧМ -2018 – но из имеющегося подбора исполнителей можно выжимать куда больше.

Текущее Евро должно расставить всё по своим местам. Джуд ментально окреп в Мадриде, Райс – в «Арсенале». Вообще все талантливые юноши стали опытнее. И к ним добавились новые проспекты – тот же Коби Майну. Если и сейчас «три льва» не добьются результата, можно будет говорить о топтании на месте. А судя по старту турнира, гораздо ближе негативный сценарий. Да и альтернатива есть.