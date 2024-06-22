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Мартинес оценил голевую передачу Роналду

вчера, 22:54
ТурцияЛоготип футбольный клуб Турция0 : 3Логотип футбольный клуб ПортугалияПортугалияМатч завершен

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес отреагировал на голевую передачу Криштиану Роналду в матче с Турцией:

Мы увидели сегодня нечто экстраординарное. Он оказался один на один с вратарем, но решил дать забить Бруну Фернандешу. Это пример, который следует демонстрировать в каждой академии Португалии, потому что он показал, что команда – это самое главное.

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Все комментарии
dlyaigry
dlyaigry
сегодня в 09:44
Другие отметились голами, а этого выделили из-за одного паса)))). За волосы тащат Рона чтобы показать его значимость. Увидим с топовым соперником что он там покажет)))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 01:07
Да уж. В Иркутске сегодня " творческая пауза".
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:12
это пример хэйтерам Роналду
и Мартинез забыл первый гол, который Рон далтзабить, учавствуя в эпизоде
НE Эго Ист
НE Эго Ист
вчера в 23:05
🤭🤣..
Гость
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