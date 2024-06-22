Мартинес оценил голевую передачу Роналду

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес отреагировал на голевую передачу Криштиану Роналду в матче с Турцией:
Мы увидели сегодня нечто экстраординарное. Он оказался один на один с вратарем, но решил дать забить Бруну Фернандешу. Это пример, который следует демонстрировать в каждой академии Португалии, потому что он показал, что команда – это самое главное.
и Мартинез забыл первый гол, который Рон далтзабить, учавствуя в эпизоде
и Мартинез забыл первый гол, который Рон далтзабить, учавствуя в эпизоде