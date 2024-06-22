Мартинес оценил голевую передачу Роналду

Главный тренер сборной Португалии отреагировал на голевую передачу в матче с Турцией:

Мы увидели сегодня нечто экстраординарное. Он оказался один на один с вратарем, но решил дать забить Бруну Фернандешу. Это пример, который следует демонстрировать в каждой академии Португалии, потому что он показал, что команда – это самое главное.