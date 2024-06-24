Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиГермания. Бундеслига 2023/2024

«Байер» отклонил предложение «Баварии» по Та

вчера, 16:47

«Бавария» сделала первое предложение «Байеру» по защитнику Джонатану Та в размере 20 миллионов евро.

Леверкузенский клуб ответил отказом. «Байер» оценивает немецкого футболиста в 40 миллионов евро.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиПСЖ хочет подписать Шерки из «Лиона»
Вчера, 16:40
Спинаццола покинет «Рому»
Вчера, 16:08
Хоселу может перейти в клуб из Катара
Вчера, 15:36
Хоселу покидает «Реал»
Вчера, 14:49
«Ювентус» хочет купить Тюрама-Ульена
Вчера, 14:09
Мане может сменить саудовский клуб
Вчера, 12:34
Сортировать
Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Sukhoverkov2012 (раскрыть)
вчера в 20:23
пока попользуется и с пальцем.
nnyxpeyrp8yp
nnyxpeyrp8yp
вчера в 19:33
На 30 сойдутся
Sukhoverkov2012
Sukhoverkov2012 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 19:24
Игрок сам хочет не путай х..... с пальцем
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 18:28
боссы Байера с характером!
удержали Хави Алонсо. отклонили предложение Реала по Вирцу.
Остановили Баварию со своими 20 млн за Та.
а Барселона просто не сможет купить Фримпонга. нет денег!
она может предложить только рычаг подергать.
ну а Мюнхен постепенно привыкает в новой реальности))
сколько тренеров отказались от Баварии до Компани?
теперь дощло до очереди игроков-отказников.
Juventus CR7
Juventus CR7
вчера в 17:38
То что лидеры команды будут пытаться сохранить стало ясно после того как Алонсо заявил что остаётся. Бавария тоже красавцы, а чего не 6 млн а 20? Игрок выигравший чемпионство отыгравший на очень хорошем уровне сезон явно не будет лёгкой добычей для топовых гегемона. За таких необходимо будет побороться и выложился. А не думать что 20 предложили и на следующий день он уже в Мюнхене. Такие времена уже в далёком прошлом!
drug01
drug01
вчера в 17:06
Бавария хочет брать игроков даром
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 