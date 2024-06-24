«Байер» отклонил предложение «Баварии» по Та

«Бавария» сделала первое предложение «Байеру» по защитнику Джонатану Та в размере 20 миллионов евро.
Леверкузенский клуб ответил отказом. «Байер» оценивает немецкого футболиста в 40 миллионов евро.
«Бавария» сделала первое предложение «Байеру» по защитнику Джонатану Та в размере 20 миллионов евро.
Леверкузенский клуб ответил отказом. «Байер» оценивает немецкого футболиста в 40 миллионов евро.
удержали Хави Алонсо. отклонили предложение Реала по Вирцу.
Остановили Баварию со своими 20 млн за Та.
а Барселона просто не сможет купить Фримпонга. нет денег!
она может предложить только рычаг подергать.
ну а Мюнхен постепенно привыкает в новой реальности))
сколько тренеров отказались от Баварии до Компани?
теперь дощло до очереди игроков-отказников.
удержали Хави Алонсо. отклонили предложение Реала по Вирцу.
Остановили Баварию со своими 20 млн за Та.
а Барселона просто не сможет купить Фримпонга. нет денег!
она может предложить только рычаг подергать.
ну а Мюнхен постепенно привыкает в новой реальности))
сколько тренеров отказались от Баварии до Компани?
теперь дощло до очереди игроков-отказников.