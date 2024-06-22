Мбаппе во время Евро-2024 сыграет в матче сборной Франции с «Падерборном»

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе сможет сыграть в контрольном поединке с молодёжной командой «Падерборна» во время Евро-2024.
Игра пройдет в субботу, в состав «трёхцветных» войдут футболисты, которые не сыграли в матче с Нидерландами (0:0). Мбаппе в той встрече остался в запасе.
У Мбаппе перелом носа, в поединке с немецким коллективом он попробует выступить в защитной маске, в которой сможет продолжить играть на текущем чемпионате Европы.
Матч Франции и «Падерборна» будет состоять из 2 таймов по 30 минут.
психологически важно победить внутренний страх после такой травмы.
тренеры разумно решили организовать такой матч для Мбаппе
психологически важно победить внутренний страх после такой травмы.
тренеры разумно решили организовать такой матч для Мбаппе
Пусть у Осимхена намордник в прокат возьмёт и дует на Евро!
Пусть у Осимхена намордник в прокат возьмёт и дует на Евро!