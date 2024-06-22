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Мбаппе во время Евро-2024 сыграет в матче сборной Франции с «Падерборном»

вчера, 14:22

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе сможет сыграть в контрольном поединке с молодёжной командой «Падерборна» во время Евро-2024.

Игра пройдет в субботу, в состав «трёхцветных» войдут футболисты, которые не сыграли в матче с Нидерландами (0:0). Мбаппе в той встрече остался в запасе.

У Мбаппе перелом носа, в поединке с немецким коллективом он попробует выступить в защитной маске, в которой сможет продолжить играть на текущем чемпионате Европы.

Матч Франции и «Падерборна» будет состоять из 2 таймов по 30 минут.

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Все комментарии
Futurista
Futurista
сегодня в 10:21
Маска не вариант...надо что то понадежнее...там в музее наверняка есть...
Дрючик 76
Дрючик 76 ответ FreshMeat (раскрыть)
сегодня в 01:44
Он вроде пятаком своим в плечо ткнулся сильно,не?А потом расковырял ещё))
FreshMeat
FreshMeat
вчера в 18:31
Защитник вроде открытой ладонью пихнул ему в лицо, оттолкнул. Не кулаком, не ребром ладони. И перелом? Это как надо было толкнуть.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 18:19, ред.
Чтоб там ему ещё раз по клюву дали ?!
Пусть у Осимхена намордник в прокат возьмёт и дует на Евро!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:12
Это только французы замутили товарняк?...
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 15:27
Правильно, форму надо поддерживать. Раз не играл в основе, будет играть с дублерами.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 14:49
разведка с боем))
психологически важно победить внутренний страх после такой травмы.
тренеры разумно решили организовать такой матч для Мбаппе
Гость
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