Мбаппе во время Евро-2024 сыграет в матче сборной Франции с «Падерборном»

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вчера, 14:22

Нападающий сборной Франции сможет сыграть в контрольном поединке с молодёжной командой «Падерборна» во время Евро-2024.

Игра пройдет в субботу, в состав «трёхцветных» войдут футболисты, которые не сыграли в матче с Нидерландами (0:0). Мбаппе в той встрече остался в запасе.

У Мбаппе перелом носа, в поединке с немецким коллективом он попробует выступить в защитной маске, в которой сможет продолжить играть на текущем чемпионате Европы.

Матч Франции и «Падерборна» будет состоять из 2 таймов по 30 минут.