Высокий блондин с берегов Босфора. Со скамейки запасных — на Евро

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вчера, 16:19

Представляем вратаря сборной Турции.

В субботу на чемпионате Европы встретятся лидеры группы F сборные Турции и Португалии. В этом матче многое определит игра вратарей.

Голкипер сборной Португалии Диогу Кошта — фигура известная в современном футболе. За 24-летним вратарём «Порту» следят многие клуба Европы, за него готовы платить большие деньги, ему сулят лавры лучшего вратаря Евро. Противостоять Коште будет 35-летний Мерт Гюнок. Который, невзирая на возраст, не столь знаменит.

За три года, минувшие с последнего чемпионата Европы, вратарская бригада сборной Турции не претерпела изменений. Мерт Гюнок, Алтай Байиндир и Угурчан Чакир. Даже номера в заявке те же самые — первый, двенадцатый и двадцать третий. Но на том, неудачном для турок Евро, во всех трёх встречах играл Угурчан, пропустивший восемь мячей. На текущем турнире тренер Винченцо Монтелла сделал ставку на самого старшего из этой компании — Мерта.

Вот что значит иностранный тренер, стоящий выше внутритурецких разборок. Дело в том, что Мерт Гюнок — не самая популярная фигура в Турции. Несмотря на три десятка матчей в воротах сборной и три титула чемпиона страны. И нетипичная для большинства населения страны внешность — у Мерта светлые волосы, тут ни при чём. Просто когда-то в «Фенербахче» его сочли бесперспективным.

Потомственный голкипер

У уроженца города Карабюк Мерта Гюнока не было размышлений на тему, кем быть. Конечно же вратарём, как папа. Махир Гюнок в 90-е играл за «Карабюкспор», «Трабзонспор» и «Истанбулспор», а потом входил в тренерский штаб «Коджаэлиспора». Махир брал сына на тренировки, и рослый парнишка постепенно втягивался в жизнь профессионального клуба. А когда Мерта позвали в «Фенербахче», радости подростка не было предела. Отец отнёсся к этому приглашению с предосторожностью, но это «Фенер», славный своими вратарскими традициями.

Футбольное образование Мерт получал уже в академии «Фенербахче». Выросший к 18 годам до 196 сантиметров юноша был зачислен в штат. Легендарный Рюштю Реджбер к тому времени перебрался в европейскую часть Стамбула, но ворота защищал Волкан Демирель, будущий бронзовый призёр Евро-2008. А ещё вернулся из аренды другой Волкан — Бабаджан. Поэтом Мерту пришлось довольствовать ролью третьего вратаря. Или второго, когда Волкана Бабаджана отправили в очередную аренду.

Не прижившийся

Дебют Мерта пришёлся на первый тур чемпионата 2010/11, когда получил травму Волкан Демирель. «Фенер» довёл матч с «Антальяспором» до крупной победы 4:0, а запасной вратарь не подкачал. Зато во второй игре с «Трабзонспором» вратарь молодёжной сборной Турции изрядно подмочил репутацию, даром что отбил пенальти. Голкипер нервничал, ошибался, кроме того были заметны проблемы с приёмом мяча. Поэтому возвращение Волкана в строй тренерский штаб и болельщики восприняли с изрядным облегчением.

В дальнейшем Мерт появлялся в воротах «канареек» нечасто. Например, в августе 2012-го играл в квалификационном матче Лиги чемпионов против «Спартака». Вроде бы не совершил грубых ошибок ни в московском поединке, проигранном 1:2, ни на «Шюкрю Сарачоглу» 1:1. Однако «Фенер» не попал в групповой турнир Лиги чемпионов, а тренер Айкют Коджаман посетовал на потерю Волкана Демиреля.

Два раза чемпионом Турции в составе «Фенербахче» Мерт Гюнок всё же стал, правда, вклад его был невелик. Даже в сборной дебютировал в 2012-м. Во многом благодаря матчам за молодёжку. Но клубная карьера не складывалась. Контракт с Мертом не продлили, и он отправился в Бурсу. Где встретил свою судьбу — девушку по имени Асли. Однако ворота «Бурсаспора» находились в ведении Харуна Текина, который через несколько месяцев потеснил новичка.

Возвращение в Стамбул

После двух лет в Бурсе Мерт принял приглашение «Башакшекира», хотя там играл один из его старых конкурентов — Волкан Бабаджан. И первое время Гюнок наблюдал за его игрой. Но у Волкана закрутился бурный роман, отвлекший его футбола. Тренер Абдулла Авджи доверил ворота Мерту и не прогадал. К опытному вратарю вернулась уверенность. Он уже не допускал косяков на выходах, да и мяч не отскакивал от рук на полметра. Сначала 31-летний Мерт впервые был признан лучшим вратарём Суперлиги, а в 2020 году «Башакшехир» впервые в истории выиграл чемпионат Турции.

Всё бы хорошо, если б не коронавирус. Переболевший Мерт вдруг обнаружил ворота, занятые остепенившимся Волканом Бабаджаном. И велико было удивление вратаря, когда «Башакшехир» не предложил ему новый контракт. Аккурат по возвращении из сборной после Евро-2020. И это после всех заслуг перед турецким новоделом.

Вторая молодость

Мерт собирался было завершить карьеру, но ему предложили роль второго вратаря «Бешикташа». Место основного, казалось бы, надолго забронировал Эрсин Дестаноглу. Посидев полсезона в запасе «чёрных орлов», Мерт отодвинул молодого коллегу. На протяжении двух лет именно был основным. И не вина опытнейшего вратаря в том, что «Бешикташ» провалил последний сезон.

Винченцо Монтелла без колебаний внёс 35-летнего голкипера в заявку. Причём Мерт отправился в Германию в роли основного. Почему именно он? Талантливый Алтай, перешедший из «Фенербахче» в «Манчестер Юнайтед», плотно присел в запас и не имел игровой практики. Был риск. Угурчан провёл не лучший сезон в «Трабзонспоре», да и память о предыдущем чемпионате Европы, неудачном для турецкой команды и её стража ворот, могла помешать. Поэтому Монтелла остановил свой выбор на ветеране, который уже привык к разным невзгодам и отличается психологической устойчивостью. В игре с командой Грузии Мерт выглядел вполне достойно. Посмотрим, что будет в игре с Португалией и Чехией.