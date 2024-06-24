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Модрич стал самым возрастным автором гола в истории чемпионата Европы

вчера, 23:32
ХорватияЛоготип футбольный клуб Хорватия1 : 1Логотип футбольный клуб ИталияИталияМатч завершен

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич забил гол в матче 3-го тура группового этапа Евро-2024 с Италией.

Футболист не реализовал пенальти на 54-й минуте, его удар отразил Джанлуиджи Доннарумма. Но очень быстро хавбек смог отправить мяч в сетку ворот соперника с игры.

Модрич в возрасте 38 лет и 289 дней стал самым возрастным игроком, отметившимся забитым мячом на чемпионате Европы.

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Все комментарии
Аксинья
Аксинья ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 11:12
А я после того как хорватско-албанские усташи гнали на трибунах против сербов молил футбольного Бога чтобы он выбил обе эти команды из турнира и похоже тот меня услышал))
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 08:49
Пепе просто обязан испортить малину кое-кому)
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 08:19
Модрич молодец,поздравляю с забитым мячом,так держать!
xs6n7xy8s4nz
xs6n7xy8s4nz
сегодня в 07:00
Очень старался, но команду из группы вывести не смог.
qm5s4au6em7v
qm5s4au6em7v
сегодня в 04:59
Криштиану это должен исправить, это его рекорд
Comentarios
Comentarios
сегодня в 00:52
Не дотерпели ну бывает..
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:25
Сначала когда Лука не забил не пенальти ну всё подумал "Аккела промахнулся " , ан нет потом почти сразу исправился , но увы это хорватам не помогло выиграть...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 00:21
Роналду просто так этого не оставит.
Мартинес понимает, и снова кр7 будет в старте.
ну а сб.Хорватия едет домой.
до свидания, Модрич!
Ты великий игрок, но по такой Хорватии никто скучать не будем.
Сэйнт Техник
Сэйнт Техник ответ НE Эго Ист (раскрыть)
сегодня в 00:19
Ну кстати да) Роналду стоит на тренировке перестраховаться и въехать Пепе, как бы случайно, чтобы тот пропустил месяцок.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 00:13
Ещё один рекорд упал на этом Евро...
НE Эго Ист
НE Эго Ист ответ Сэйнт Техник (раскрыть)
сегодня в 00:13
Авейру забьёт пять, Пепе - один.. И всё.. Хе..
Сэйнт Техник
Сэйнт Техник ответ НE Эго Ист (раскрыть)
сегодня в 00:07
Скорее Роналду) тем более впереди матч с Грузией, там, я думаю, он точно забьет
НE Эго Ист
НE Эго Ист
вчера в 23:56
Пепе перебьет.. 🤭
STVA 1
STVA 1
вчера в 23:41
Лука красавец! И легенда к тому же)
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 23:37
Ну что тут сказать:- красавчик!!!
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