Модрич стал самым возрастным автором гола в истории чемпионата Европы

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич забил гол в матче 3-го тура группового этапа Евро-2024 с Италией.
Футболист не реализовал пенальти на 54-й минуте, его удар отразил Джанлуиджи Доннарумма. Но очень быстро хавбек смог отправить мяч в сетку ворот соперника с игры.
Модрич в возрасте 38 лет и 289 дней стал самым возрастным игроком, отметившимся забитым мячом на чемпионате Европы.
Мартинес понимает, и снова кр7 будет в старте.
ну а сб.Хорватия едет домой.
до свидания, Модрич!
Ты великий игрок, но по такой Хорватии никто скучать не будем.
Мартинес понимает, и снова кр7 будет в старте.
ну а сб.Хорватия едет домой.
до свидания, Модрич!
Ты великий игрок, но по такой Хорватии никто скучать не будем.