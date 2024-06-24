Модрич стал самым возрастным автором гола в истории чемпионата Европы

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вчера, 23:32

Полузащитник сборной Хорватии забил гол в матче 3-го тура группового этапа Евро-2024 с Италией.

Футболист не реализовал пенальти на 54-й минуте, его удар отразил Джанлуиджи Доннарумма. Но очень быстро хавбек смог отправить мяч в сетку ворот соперника с игры.

Модрич в возрасте 38 лет и 289 дней стал самым возрастным игроком, отметившимся забитым мячом на чемпионате Европы.