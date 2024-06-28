«Челси» готов продать Лукаку за 37 миллионов фунтов

«Челси» хочет получить за нападающего Ромелу Лукаку не менее 37 миллионов фунтов.
«Милан» и «Наполи» хотят подписать бельгийского футболиста, но не готовы платить за него такие деньги.
«Челси» хочет получить за нападающего Ромелу Лукаку не менее 37 миллионов фунтов.
«Милан» и «Наполи» хотят подписать бельгийского футболиста, но не готовы платить за него такие деньги.
2021 году Ромелу Лукаку вернулся в «Челси»из Интера 115 млн евро.
в сумме Лукаку – самый дорогой игрок по сумме трансферов за карьеру 327 млн...
2021 году Ромелу Лукаку вернулся в «Челси»из Интера 115 млн евро.
в сумме Лукаку – самый дорогой игрок по сумме трансферов за карьеру 327 млн...