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«Челси» готов продать Лукаку за 37 миллионов фунтов

вчера, 18:05

«Челси» хочет получить за нападающего Ромелу Лукаку не менее 37 миллионов фунтов.

«Милан» и «Наполи» хотят подписать бельгийского футболиста, но не готовы платить за него такие деньги.

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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777 ответ Ron09 (раскрыть)
сегодня в 07:54
Ты можешь смеяться и обхохотаться сколько тебе угодно, меня это мало интересует. Это мое личное мнение об этом полене и плаксе, коим он является по своей натуре в последние годы. Доказанный факт.
Ron09
Ron09 ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 22:39
Смешно читать от болельщиков клуба который дважды его подписал.2011 году из Андерлехта за 15 млн евро и спустя 10 лет
2021 году Ромелу Лукаку вернулся в «Челси»из Интера 115 млн евро.
в сумме Лукаку – самый дорогой игрок по сумме трансферов за карьеру 327 млн...
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 19:22
А кто готов вообще платить за полено и плаксу?
Scorp689
Scorp689
вчера в 19:21
Кому нужен незабивной форвард за такие деньги...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 18:13
в итоге уйдет из Челси как свободный агент.
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