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Мората: «Если бы Симеоне на меня не рассчитывал, он бы мне позвонил»

вчера, 17:18

Нападающий «Атлетико» Альваро Мората ответил на вопрос о своём будущем.

Не знаю, останусь ли я в «Атлетико». Я получил сообщения от многих в клубе, но не от Симеоне. Я прекрасно знаю Симеоне, если бы он на меня не рассчитывал, он бы мне позвонил.

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пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:12
"я получил сообщения от многих...."
сам публично сообщил. что уходит из Атлетико.
и хочет вернутся в Ювентус, так как Мотта хочет видит испанца в своей команде, который будет полезен в качестве поддержки Влаховича.
да, Мората уже не молод, но форвард забивной и главное, нетравматичный.
так почему бы и не рискнуть. тем более Ювентус не чужой клуб испанцу.
Альваро можно только позавидовать, всю карьеру провести в топ клубах.
как у Николя Анелька.
Интересные у них агенты по принципе "рука руку греет")))
Но при чем здесь Симеоне?!
Хочет в Турин, пусть едет в Турине бегать и быков гонять!
Пока Симеоне в Атлетико, Мадрид не пропадет.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 17:31
скорей всего, не помнит номер Мораты.
а номер был сохранен как Курьез дня.
это после одного матча, когда Мората забил в оффсайде, хотя мяч летел в ворота и никто не мешал...но на ленточке зачем то Мората решил добить.
гол был отменен.
sv_1969
sv_1969
вчера в 17:28
А может Симеоне забыл позвонить)))
shlomo2
shlomo2
вчера в 17:19
У Симеоне телефон сломался..... или он его потерял...:)))
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