Мората: «Если бы Симеоне на меня не рассчитывал, он бы мне позвонил»

Нападающий «Атлетико» Альваро Мората ответил на вопрос о своём будущем.
Не знаю, останусь ли я в «Атлетико». Я получил сообщения от многих в клубе, но не от Симеоне. Я прекрасно знаю Симеоне, если бы он на меня не рассчитывал, он бы мне позвонил.
Нападающий «Атлетико» Альваро Мората ответил на вопрос о своём будущем.
Не знаю, останусь ли я в «Атлетико». Я получил сообщения от многих в клубе, но не от Симеоне. Я прекрасно знаю Симеоне, если бы он на меня не рассчитывал, он бы мне позвонил.
сам публично сообщил. что уходит из Атлетико.
и хочет вернутся в Ювентус, так как Мотта хочет видит испанца в своей команде, который будет полезен в качестве поддержки Влаховича.
да, Мората уже не молод, но форвард забивной и главное, нетравматичный.
так почему бы и не рискнуть. тем более Ювентус не чужой клуб испанцу.
Альваро можно только позавидовать, всю карьеру провести в топ клубах.
как у Николя Анелька.
Интересные у них агенты по принципе "рука руку греет")))
Но при чем здесь Симеоне?!
Хочет в Турин, пусть едет в Турине бегать и быков гонять!
Пока Симеоне в Атлетико, Мадрид не пропадет.
сам публично сообщил. что уходит из Атлетико.
и хочет вернутся в Ювентус, так как Мотта хочет видит испанца в своей команде, который будет полезен в качестве поддержки Влаховича.
да, Мората уже не молод, но форвард забивной и главное, нетравматичный.
так почему бы и не рискнуть. тем более Ювентус не чужой клуб испанцу.
Альваро можно только позавидовать, всю карьеру провести в топ клубах.
как у Николя Анелька.
Интересные у них агенты по принципе "рука руку греет")))
Но при чем здесь Симеоне?!
Хочет в Турин, пусть едет в Турине бегать и быков гонять!
Пока Симеоне в Атлетико, Мадрид не пропадет.
а номер был сохранен как Курьез дня.
это после одного матча, когда Мората забил в оффсайде, хотя мяч летел в ворота и никто не мешал...но на ленточке зачем то Мората решил добить.
гол был отменен.
а номер был сохранен как Курьез дня.
это после одного матча, когда Мората забил в оффсайде, хотя мяч летел в ворота и никто не мешал...но на ленточке зачем то Мората решил добить.
гол был отменен.