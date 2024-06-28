Мората: «Если бы Симеоне на меня не рассчитывал, он бы мне позвонил»

Нападающий «Атлетико» ответил на вопрос о своём будущем.

Не знаю, останусь ли я в «Атлетико». Я получил сообщения от многих в клубе, но не от Симеоне. Я прекрасно знаю Симеоне, если бы он на меня не рассчитывал, он бы мне позвонил.