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«Торпедо» продлило контракт с 41-летним Лебеденко

вчера, 18:51

Президент «Торпедо» Александр Волнушкин сообщил о продлении контракта с нападающим Игорем Лебеденко.

Игорь остаётся в структуре клуба, ему нужно провести 250‑й матч за «Торпедо».

С ним заключён контракт до зимы. Нам нужно достойно проводить Игоря, он заслужил это. А после он войдёт в тренерский штаб команды. Мы поможем ему в обучении.

Тяжело ли ему далось такое решение? Мы с Игорем постоянно общаемся, понимаем, что с каждым годом тяжелее и тяжелее, но мы его адаптируем к новым реалиям футбольной жизни. У нас с ним полное понимание.

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Все комментарии
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fpr7bhmzm67q
вчера в 21:27
Решили натянуть на юбилейный матч
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:43
Игорь Лебеденко легенда Торпедо и Терека!
клубная политика на правильном пути!!!
респект!!!
Вещий
Вещий
вчера в 19:31
Ну им виднее, что делать....
adekvat
adekvat
вчера в 19:19
Пепе в его возрасте даже не думает заканчивать, даже за сборную играет.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 19:05
И всё это ради цифры 250?
Василий 50
Василий 50
вчера в 19:03
А японец до 60-ти собирается играть
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:52
ФНЛ он ещё потянуть в состоянии...
Гость
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