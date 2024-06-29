«Торпедо» продлило контракт с 41-летним Лебеденко

Президент «Торпедо» сообщил о продлении контракта с нападающим .

Игорь остаётся в структуре клуба, ему нужно провести 250‑й матч за «Торпедо».

С ним заключён контракт до зимы. Нам нужно достойно проводить Игоря, он заслужил это. А после он войдёт в тренерский штаб команды. Мы поможем ему в обучении.

Тяжело ли ему далось такое решение? Мы с Игорем постоянно общаемся, понимаем, что с каждым годом тяжелее и тяжелее, но мы его адаптируем к новым реалиям футбольной жизни. У нас с ним полное понимание.