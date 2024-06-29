Время прощаться с легендой. «Динамо» поставило Шунина перед непростым выбором

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«Бело-голубые» делают перестановки на вратарской позиции.

В пятницу стало известно, что московское «Динамо» не будет продлевать контракт с 37-летним вратарём Антоном Шуниным. Действующий договор скоро истекает. Таким образом, Шунин, отдавший клубу 30 лет, оказался не нужен бронзовым призёрам последнего чемпионата России.

Конечно, «Динамо» не стало указывать ветерану на дверь. Были сообщения, что Антону предложено место не то в структуре клуба, не то в динамовской академии. Но как на действующего футболиста динамовцы на Шунина больше не рассчитывают. Загвоздка в том, что Антон ещё не наигрался. Как быть?

Семнадцать лет в воротах

Антон Шунин пришёл в динамовскую школу семилетним пацаном. В 20 лет он дебютировал в основе «Динамо», и с тех пор защищал ворота только одного клуба. Бывало всякое. Три бронзы, в том числе недавнего отлива. Премия «Открытие сезона» в год дебюта. Сухая серия, протяжённостью в 461 минуту. Горькая чаша в виде 3:9 от «Зенита» в кубковом матче. Говорили, что Антон после той игры хотел завязать с футболом, но тренер Николай Павлович Гонтарь отговорил молодого вратаря от опрометчивого шага. Был прилёт петарды в голову от недоумка из числа зенитовских фанатов, частичная потеря слуха и ожог глаз. Был первый, унизительный вылет «Динамо» из элиты. Шунин был в нём виноват меньше всех. Потом вратаря звали в клубы Премьер-лиги, но Антон отверг все предложения. Как Джанлуиджи Буффон в годы опалы «Ювентуса». И помог «бело-голубым» вернуться в высшее общество. Были вызовы в сборную и матчи за главную команду страны. Удачные и не очень. Кроме того, Шунин сыграл в воротах родного клуба 360 матчей. Больше, чем великий Лев Иванович Яшин.

Конечно, нельзя сравнивать Шунина и Яшина, ибо такое сравнение изначально проигрышно. Возможно, в истории клуба были более сильные вратари — основатель клуба Фёдор Чулков, Алексей Хомич, величайший Лев Яшин, Владимир Беляев, Владимир Пильгуй, Николай Гонтарь, Алексей Прудников, Александр Уваров. Но и Антон Шунин оставил свой след в истории клуба. И не только потому, что сыграл за него больше всех встреч.

Оказался лишним

В последних трёх сезонах Антон хоть и не совершал явных ошибок, но всё равно чаще уступал своё место в воротах Игорю Лещуку. Тоже динамовскому воспитаннику. И хотя Игорь не был безупречен, а его привозы оказывались весьма яркими, клуб постепенно делал ставку на более молодого. Особенно это проявилось при нынешнем тренере «Динамо» Марцеле Личке. Весной, уже после двух грубейших ошибок в игре со «Спартаком», чешский специалист вернул Игоря в ворота. «Динамо» доигрывало сезон с Лещуком, и не его вина, что «бело-голубые» проиграли заветный чемпионский титул в последнем туре.

Но в межсезонье «Динамо» решило усилить последний рубеж, пригласив Андрея Лунёва. Хороший выбор. Бывший вратарь сборной России, неоднократный чемпион страны в составе «Зенита», с опытом выступлений в Бундеслиге и Лиге Европы. К тому же ученик замечательного тренера Дмитрия Гуленкова. Динамовцев можно понять. Лунёв может и должен укрепить последний рубеж обороны. Обидно, что лишним оказался футболист, проведший всю карьеру в родном клубе. Не знаю, что будет испытывать тот функционер, которому поручать произнести фразу: «Уважаемый Антон Владимирович. В ваших услугах клуб больше не нуждается».

Возможные варианты

У Антона два пути. Или принять предложение родного клуба и устроить себе почётные проводы. А потом стать тренером, функционером, свадебным генералом в «Динамо». Выступать на разных мероприятиях, быть экспертом. Либо действительно серьёзная работа, либо синекура.

А вот вариант номер два. Сильный вратарь, а Антон Шунин бесспорно относится к их числу, нужен во многих клубах российской Премьер-лиги. Не обязательно в качестве первого номера. Многие команды нуждаются в опытном, сильном вратаре, который сможет не просто встать в ворота при форс-мажорных обстоятельствах, но и достойно сыграть в них матч, другой, третий. Не претендуя на роль первого, но всегда готовый её сыграть.

Конечно, этот шаг для Антона будет очень непростым. На одной чаше весов клубный патриотизм, а на другой — вполне обоснованное желание продлить своё спортивное долголетие. Уйти в итоге самому, а не смириться с тем, что тебя заставили уйти. Не представляю Шунина в воротах другой команды. Как не могу представить Игоря Акинфеева не в ЦСКА или Вячеслава Малафеева не в «Зените». Но в то же время другая легенда «Динамо» Андрей Сметанин, последний из динамовских вратарей, кто выиграл Кубок страны, в подобной ситуации ушёл в «Спартак», даром что когда-то получил от «красно-белых» семь штук. И на протяжении нескольких лет Сметанин справлялся с ролью дублёра Александра Филимонова. Теперь его любят болельщики двух недружественных клубов. Правда, Андрей Русланович в отличие от Антона Шунина был воспитанником не «Динамо», а пермской «Звезды». Но разве кто-то может назвать Сметанина не динамовцем?

Если «Динамо» всё же не одумается и предложит Шунину новый договор, то Антону предстоит сделать сложный выбор. Он человек взрослый, пусть сам решает. Но если честно, не хочется, чтоб наш футбол терял столь сильного вратаря. Тем более что этот вратарь ещё не наигрался.