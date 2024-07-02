Жемалетдинов сыграет в составе ЦСКА на Братском кубке

Главный тренер ЦСКА Марко Николич сообщил, что полузащитник Рифат Жемалетдинов примет участие в Братском кубке в составе команды.
Турнир пройдёт с 3 по 7 июля в Москве. В нём также выступят столичное «Динамо», белградские «Партизан» и ОФК.
Ранее стало известно о том, что футболист присоединился к москвичам на предсезонном сборе в Новогорске. В данный момент он не имеет контракта ни с одним клубом после ухода из «Локомотива».
Жемалетдинов сыграет за нас на Братском кубке. Не могу сказать по его контракту, потому что сейчас идёт подготовка. Ребята стараются, идёт сложная подготовка. Рифат получит свой шанс на Братском кубке.