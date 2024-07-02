Жемалетдинов сыграет в составе ЦСКА на Братском кубке

1719922637

вчера, 15:17

Главный тренер ЦСКА сообщил, что полузащитник примет участие в Братском кубке в составе команды.

Турнир пройдёт с 3 по 7 июля в Москве. В нём также выступят столичное «Динамо», белградские «Партизан» и ОФК.

Ранее стало известно о том, что футболист присоединился к москвичам на предсезонном сборе в Новогорске. В данный момент он не имеет контракта ни с одним клубом после ухода из «Локомотива».