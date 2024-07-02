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Жемалетдинов сыграет в составе ЦСКА на Братском кубке

вчера, 15:17

Главный тренер ЦСКА Марко Николич сообщил, что полузащитник Рифат Жемалетдинов примет участие в Братском кубке в составе команды.

Турнир пройдёт с 3 по 7 июля в Москве. В нём также выступят столичное «Динамо», белградские «Партизан» и ОФК.

Ранее стало известно о том, что футболист присоединился к москвичам на предсезонном сборе в Новогорске. В данный момент он не имеет контракта ни с одним клубом после ухода из «Локомотива».

Жемалетдинов сыграет за нас на Братском кубке. Не могу сказать по его контракту, потому что сейчас идёт подготовка. Ребята стараются, идёт сложная подготовка. Рифат получит свой шанс на Братском кубке.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 20:11
Он пока свободный агент. Контракта нет. По игре с Шинником он пока нулевой. Не факт что контракт заключат.
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:30
Он же игрок ЦСКА , почему он не должен сыграть.
lotsman
lotsman
вчера в 15:39
В общем я понял так - тренер хочет посмотреть на него в игре, прежде чем подписывать контракт.
cska1948
cska1948
вчера в 15:33
Был у нас ЖАмалетдинов, не прижился. Посмотрим, приживётся ли ЖЕмалетдинов.
ermak6848
ermak6848
вчера в 15:26
Интересно бы посмотреть игру футболиста.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 15:24
Хочет просмотреть игрока.
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