Месси не вошёл в заявку сборной Аргентины на Олимпиаду в Париже

Нападающий Лионель Месси не вошёл в состав сборной Аргентины на Олимпийские игры 2024 года в Париже.
Футбольный турнир пройдёт с 24 июля по 9 августа.
В настоящее время форвард принимает участие в Кубке Америки. 5 июля национальная команда сыграет в 1/4 финала плей-офф с Эквадором.
А для медальки в сейфе, как у всех либералов, нацистов, рыночных капиталистов и прочей нелюди и нежити. Зачем мне вообще знать о футболисте, живущем ради зарабатывания себе медалек? Его профессиональная занятость ничем не отличается от дворника, зарабатывающего денежки вместо медалек. Гопота из свинарников все превращает в кровь на асфальте.
Какая мне разница есть в мире Месси или его смыло водой в море и его медальки вместе с ним? Его жизнь не связана со страной, спортом, соревнованиями, миром и планетой. Только тля, которая как "истинные русичи лилипутина" тащут ворованное в норки "моя прелесь", "моя прелесть", "моя прелесть"....
А для медальки в сейфе, как у всех либералов, нацистов, рыночных капиталистов и прочей нелюди и нежити. Зачем мне вообще знать о футболисте, живущем ради зарабатывания себе медалек? Его профессиональная занятость ничем не отличается от дворника, зарабатывающего денежки вместо медалек. Гопота из свинарников все превращает в кровь на асфальте.
Какая мне разница есть в мире Месси или его смыло водой в море и его медальки вместе с ним? Его жизнь не связана со страной, спортом, соревнованиями, миром и планетой. Только тля, которая как "истинные русичи лилипутина" тащут ворованное в норки "моя прелесь", "моя прелесть", "моя прелесть"....
"У Месси уже есть медаль, зачем ему еще одна". Классный спортивный принцип гопоты из помоек.
"У Месси уже есть медаль, зачем ему еще одна". Классный спортивный принцип гопоты из помоек.
вот он, шанс для роналду, о мой король, выше голову.
мбаппе не отпустит реал.
месси проиграл конкуренцию молодым аргентинцам))) не в том возрасте.
арабский скакун за любой кипишь должен быть...
по теме, я тоже думаю, организму отдыхать нужно больше.
впереди плей офф копаа америки.
затем регулярка млс. и возможно, плей офф млс.
во флориде сезон охоты на крокодила начинается...тоже интересно побыть охотником.
и не за горами чемпионат мира 2026.
вот он, шанс для роналду, о мой король, выше голову.
мбаппе не отпустит реал.
месси проиграл конкуренцию молодым аргентинцам))) не в том возрасте.
арабский скакун за любой кипишь должен быть...
по теме, я тоже думаю, организму отдыхать нужно больше.
впереди плей офф копаа америки.
затем регулярка млс. и возможно, плей офф млс.
во флориде сезон охоты на крокодила начинается...тоже интересно побыть охотником.
и не за горами чемпионат мира 2026.