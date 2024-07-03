Месси не вошёл в заявку сборной Аргентины на Олимпиаду в Париже

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сегодня, 09:57

Нападающий не вошёл в состав сборной Аргентины на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

Футбольный турнир пройдёт с 24 июля по 9 августа.

В настоящее время форвард принимает участие в Кубке Америки. 5 июля национальная команда сыграет в 1/4 финала плей-офф с Эквадором.