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Месси не вошёл в заявку сборной Аргентины на Олимпиаду в Париже

сегодня, 09:57

Нападающий Лионель Месси не вошёл в состав сборной Аргентины на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

Футбольный турнир пройдёт с 24 июля по 9 августа.

В настоящее время форвард принимает участие в Кубке Америки. 5 июля национальная команда сыграет в 1/4 финала плей-офф с Эквадором.

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Все комментарии
FreshMeat
FreshMeat ответ УЕСКА (раскрыть)
сегодня в 14:50, ред.
Вот о чем я и говорю, футболисты играющие не для зрителя и фанатов, не для спорта и победы своей страны - спорта и престижа родины.
А для медальки в сейфе, как у всех либералов, нацистов, рыночных капиталистов и прочей нелюди и нежити. Зачем мне вообще знать о футболисте, живущем ради зарабатывания себе медалек? Его профессиональная занятость ничем не отличается от дворника, зарабатывающего денежки вместо медалек. Гопота из свинарников все превращает в кровь на асфальте.
Какая мне разница есть в мире Месси или его смыло водой в море и его медальки вместе с ним? Его жизнь не связана со страной, спортом, соревнованиями, миром и планетой. Только тля, которая как "истинные русичи лилипутина" тащут ворованное в норки "моя прелесь", "моя прелесть", "моя прелесть"....
УЕСКА
УЕСКА ответ FreshMeat (раскрыть)
сегодня в 13:48
Олимпиада - это не столь значимый турнир в футболе поэтому одной медали достаточно. У Месси другие приоритеты: Копа Америки и МЛС.
stromshik
stromshik
сегодня в 13:25
А зачем ему Олимпиада, если он золотой мяч и так за Копа америка получит
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 13:12
Еще могут сто раз передумать.
112910415
112910415
сегодня в 12:53
всё идёт по плану
A.S.A
A.S.A
сегодня в 12:27
Был он уже в Париже, невзлюбили его там, вот Лео и решил, в Париж больше ни ногой!!!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 12:17
Да зачем это ему нужно.
FreshMeat
FreshMeat ответ УЕСКА (раскрыть)
сегодня в 12:09
Это не ему не нужна Олимпиада, а Олимпиаде не нужен старый никчемный гном, купивший все свои побрякушки.
"У Месси уже есть медаль, зачем ему еще одна". Классный спортивный принцип гопоты из помоек.
s5y5q22rhwmc
s5y5q22rhwmc
сегодня в 11:37
Не отдыхать совсем - тоже плохо.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 11:18
этот бездельник еще евро пропустил?! )))
вот он, шанс для роналду, о мой король, выше голову.
мбаппе не отпустит реал.
месси проиграл конкуренцию молодым аргентинцам))) не в том возрасте.
арабский скакун за любой кипишь должен быть...
по теме, я тоже думаю, организму отдыхать нужно больше.
впереди плей офф копаа америки.
затем регулярка млс. и возможно, плей офф млс.
во флориде сезон охоты на крокодила начинается...тоже интересно побыть охотником.
и не за горами чемпионат мира 2026.
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 11:16
Ну и правильно, что не поехал. Зачем ему лишние нагрузки? Месси уже итак олимпийский чемпион.
Grizly88
Grizly88
сегодня в 11:07
Да кто его возьмет туда?
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 10:37
Не боярское это дело напрягаться на солидных футбольных ристалищах!
lotsman
lotsman
сегодня в 10:36, ред.
Берегут его для решающих игр за Кубок Америки. Кубок для них важнее.
НE Эго Ист
НE Эго Ист
сегодня в 10:12
Топ новостей.. 🤭
Elliada_
Elliada_
сегодня в 10:01
Обязательно новость по 2 раза выкладывать? Уже не помню когда, но давно, Месси заявил, что не поедет на Олимпиаду, потому что возраст не тот, чтобы после КА еще на Олимпиаде играть. Тем более, что сезон в МЛС идет. Олимпиаду выигрывал, а МЛС нет. Вот туда все силы бросит.
Гость
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