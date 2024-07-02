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Артета и «Арсенал» обсуждают продление контракта

вчера, 22:34

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета обсуждает с клубом возможное продление соглашения.

Сообщается, что стороны не спешат, рулевому нравится работать в стане «канониров», он не думает о других вариантах.

Нынешний договор специалиста с лондонцами рассчитан до лета 2025 года.

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пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:48
Других вариантов быть не может, только продлевать.
Артета лучший тренер для Арсенала.
Интересно, прибавят ли канониры в новом сезоне и обойдут МанСити?
4 подряд АПЛ - безумие. но команда Гвардиолы это сделала.
но рано или поздно начнется спад, лидеры стареют.
шанс для лондонского клуба!
и Артета потому выжидает, чтобы подписать контракт на доминирующих условиях))))
r3ags3dcugb9
r3ags3dcugb9
вчера в 22:59
Надеюсь его продлят, других вариантов нет
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