Артета и «Арсенал» обсуждают продление контракта

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета обсуждает с клубом возможное продление соглашения.
Сообщается, что стороны не спешат, рулевому нравится работать в стане «канониров», он не думает о других вариантах.
Нынешний договор специалиста с лондонцами рассчитан до лета 2025 года.
Артета лучший тренер для Арсенала.
Интересно, прибавят ли канониры в новом сезоне и обойдут МанСити?
4 подряд АПЛ - безумие. но команда Гвардиолы это сделала.
но рано или поздно начнется спад, лидеры стареют.
шанс для лондонского клуба!
и Артета потому выжидает, чтобы подписать контракт на доминирующих условиях))))
Артета лучший тренер для Арсенала.
Интересно, прибавят ли канониры в новом сезоне и обойдут МанСити?
4 подряд АПЛ - безумие. но команда Гвардиолы это сделала.
но рано или поздно начнется спад, лидеры стареют.
шанс для лондонского клуба!
и Артета потому выжидает, чтобы подписать контракт на доминирующих условиях))))