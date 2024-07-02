Артета и «Арсенал» обсуждают продление контракта

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вчера, 22:34

Главный тренер «Арсенала» обсуждает с клубом возможное продление соглашения.

Сообщается, что стороны не спешат, рулевому нравится работать в стане «канониров», он не думает о других вариантах.

Нынешний договор специалиста с лондонцами рассчитан до лета 2025 года.