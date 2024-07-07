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Вратарю «Динамо» после матча Братского кубка наложили четыре шва

сегодня, 11:03
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Главный врач «Динамо» Александр Родионов рассказал о состоянии голкипера Андрея Кудравеца после травмы, полученной в матче Братского кубка с «Партизаном»:

У Кудравеца было столкновение: контузия мышц голени, плюс рваная рана. После игры с «Партизаном» мы наложили ему четыре шва. Сейчас он тренируется индивидуально на базе. Но с понедельника возвращается в общую группу и будет полностью готов к возобновлению сезона.

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Вещий
Вещий
сегодня в 11:41
Вот и поиграл в футбол....здоровья и быстрого восстановления.
Capral
Capral
сегодня в 11:37
Да, уж, воистину- братский...

И кто только такое придумал...

Парню- скорейшего Выздоровления и чтобы в дальнейшем без травм!!!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 11:13
партизаны по братски обращаются с милиционерами))
Гость
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