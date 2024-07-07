Вратарю «Динамо» после матча Братского кубка наложили четыре шва

Главный врач «Динамо» Александр Родионов рассказал о состоянии голкипера после травмы, полученной в матче Братского кубка с «Партизаном»:

У Кудравеца было столкновение: контузия мышц голени, плюс рваная рана. После игры с «Партизаном» мы наложили ему четыре шва. Сейчас он тренируется индивидуально на базе. Но с понедельника возвращается в общую группу и будет полностью готов к возобновлению сезона.