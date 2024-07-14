Навас сообщил, что завершит карьеру в сборной Испании после финала Евро

Защитник сборной Испании Хесус Навас сообщил, что финал чемпионата Европы 2024 года с Англией станет для него последним в карьере за национальную команду.
Капитан «красной фурии» Альваро Мората во время предматчевой пресс-конференции передал слово Навасу:
Мората сказал мне, что сейчас самое время выступить, потому что это будет моя последняя игра. То, что я всё ещё здесь после стольких лет, показывает, что я всё делал хорошо, и для всей команды было бы здорово [завоевать трофей] – мы это заслужили. Даже в 38 лет я по-прежнему радуюсь всему, помогая сборной, своей стране… но решение принято.
Также футболист подтвердил, что останется в «Севилье» до января 2025 года, после чего завершит игровую карьеру.
и в 38 лет классно играет на своем фланге.
и скорость хорошая
и в 38 лет классно играет на своем фланге.
и скорость хорошая
Потом, правда, всё равно вернулся в Севилью и никогда не покидал родину надолго. Добрал неплохую коллекцию трофеев: два кубка ЛЕ и Лига наций. Теперь перед Хесусом еще один вызов. Финал Евро на огромном стадионе в чужой стране. Лучше всего, если закроет гештальт титулом
Потом, правда, всё равно вернулся в Севилью и никогда не покидал родину надолго. Добрал неплохую коллекцию трофеев: два кубка ЛЕ и Лига наций. Теперь перед Хесусом еще один вызов. Финал Евро на огромном стадионе в чужой стране. Лучше всего, если закроет гештальт титулом