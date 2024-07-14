Навас сообщил, что завершит карьеру в сборной Испании после финала Евро

1720954612

вчера, 13:56

Защитник сборной Испании сообщил, что финал чемпионата Европы 2024 года с Англией станет для него последним в карьере за национальную команду.

Капитан «красной фурии» Альваро Мората во время предматчевой пресс-конференции передал слово Навасу:

Мората сказал мне, что сейчас самое время выступить, потому что это будет моя последняя игра. То, что я всё ещё здесь после стольких лет, показывает, что я всё делал хорошо, и для всей команды было бы здорово [завоевать трофей] – мы это заслужили. Даже в 38 лет я по-прежнему радуюсь всему, помогая сборной, своей стране… но решение принято.

Также футболист подтвердил, что останется в «Севилье» до января 2025 года, после чего завершит игровую карьеру.