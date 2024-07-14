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Навас сообщил, что завершит карьеру в сборной Испании после финала Евро

вчера, 13:56
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания2 : 1Логотип футбольный клуб АнглияАнглияМатч завершен

Защитник сборной Испании Хесус Навас сообщил, что финал чемпионата Европы 2024 года с Англией станет для него последним в карьере за национальную команду.

Капитан «красной фурии» Альваро Мората во время предматчевой пресс-конференции передал слово Навасу:

Мората сказал мне, что сейчас самое время выступить, потому что это будет моя последняя игра. То, что я всё ещё здесь после стольких лет, показывает, что я всё делал хорошо, и для всей команды было бы здорово [завоевать трофей] – мы это заслужили. Даже в 38 лет я по-прежнему радуюсь всему, помогая сборной, своей стране… но решение принято.

Также футболист подтвердил, что останется в «Севилье» до января 2025 года, после чего завершит игровую карьеру.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 16:00
легенда Севильи.
и в 38 лет классно играет на своем фланге.
и скорость хорошая
99amqhx9ewt7
99amqhx9ewt7
вчера в 15:51
У Наваса прошла славная карьера,пришло и его время прощаться
shlomo2
shlomo2
вчера в 14:48
56 игр в национальной команде, дебют в 2009 году. А ведь когда-то у него были серьезные проблемы. Испанец страдает агорафобией (боязнь людных мест)... Из-за этого не поехал в сборную, когда его впервые вызвал Луис Арагонес. Хесус боялся покидать родные края, игры на выезде нагружали страхами. Что говорить о предсезонных сборах – Навас сбегал и оттуда из-за панических атак. Но был период, когда он выступал за «Ман Сити». Уехал в Англию и переборол себя.

Потом, правда, всё равно вернулся в Севилью и никогда не покидал родину надолго. Добрал неплохую коллекцию трофеев: два кубка ЛЕ и Лига наций. Теперь перед Хесусом еще один вызов. Финал Евро на огромном стадионе в чужой стране. Лучше всего, если закроет гештальт титулом
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 14:04
Пора уже конечно. А так молодец и свои 38 картины не портит
Гость
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