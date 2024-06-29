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Черчесов о давлении: «Это медицинский термин. У меня оно 120 на 80»

вчера, 08:58

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов отреагировал на вопрос о давлении в процессе своей работы.

Давление – термин медицинский. У меня оно 120 на 80.

Мы готовимся, мы работаем, знаем, что делать. Футбол – это футбол. Заранее никто не написал, что будет. Смотрим на чемпионат Европы: те, от кого никто ничего не ожидал, из группы выходят, на кого рассчитывали – не выходят. На неудачах не зацикливаюсь. Футбола без неудач и без побед не бывает. Надо понять, на каком мы этапе развития. Я уже сказал на пресс-конференции: то, что было, это определённый всплеск. Чтобы это не было всплеском, надо это как-то систематизировать. А потом потихонечку будем сидеть и обсуждать, что мы сделали. Но без цифр.

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Все комментарии
Nick Ch
Nick Ch
вчера в 20:19
Шуточки и логика в целом в своём стиле…
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 17:41
Черкес - голова!..
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ trimetil (раскрыть)
вчера в 13:23
Потуги некоторых быть остроумным вызывают улыбку...
Явно не его конёк...
trimetil
trimetil
вчера в 13:20
Спартаковцы 90-х почти все такие высокомерные. Давление у него термин медицинский. Медицинский термин это артериальное давление, есть еще психологическое давление. Не, Стас, не слышал? Идиота из себя строит, как будто не понял вопроса.
Евгений Быстров
Евгений Быстров
вчера в 13:09
Давление -это медицинский термин?! Серьезно? Мда... решил сумничать, напыщенный индюк. Впрочем, как и всегда.
FreshMeat
FreshMeat
вчера в 11:50
Черчесов: как представить приклеенную ко дну ж.пу - работой по преодолению гравитации.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 11:42
Далеко не первый раз, когда Черчесов во время или после пресс=конференции подходит к журналисту, задавшему неугодный вопрос.
Что было после 0-5 от Сербии, тогда Черчесов был гл.тр.сб.России, помните?!
Вопрос казахского репортера не был провокацией или что там.
Провокации это если бы он лысого тренера назвал Фантомасом.
Или сказал, что он бездарность.
Черчесов публичный человек, на содержании гос.организации чужой страны.
Когда у публичного лица живущего за счет государства
(депутата, президента, мэра или главного тренера сборной)
четко спрашивают на русском или казахском языке, неважно, это не провокация, а гражданское общество и свобода слова. По идеи, это так.
Про давление и космонавтов - это уже балагурство. Несерьезно.
Но стиль общения Черчесова давно известен - "в глаза мне смотри".
Какой то вратарский синдром))) то у Черчесова, то у Овчинникова.
Справедливости ради, Босс был на эмоциях, когда обещал дать в лоб.
А у Черчесова такой образ. Визитная карточка.
Возомнил себя царем. А царь один - А. Мостовой.
Но спрашивать будут Черчесова по результату.
И сравнения с Адиевым тоже будут. Ждем отбора ЧМ 2026.
То ли еще будет, ой йо йой.
hjlzuf
hjlzuf
вчера в 11:24
А что он мог ещё сказать? Вежливо сказал дал понять чтобы не приставали с дурацкими вопросами.
chromage
chromage
вчера в 11:20
"Смотрим на чемпионат Европы: те, от кого никто ничего не ожидал, из группы выходят, на кого рассчитывали – не выходят."

Интересно про кого это он? Вроде кто должны были выйти те и вышли.
Scorp689
Scorp689
вчера в 11:06
Дежурные фразы ни о чём...
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:00
"Таких не берут в космонавты"...)
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 10:41
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:22
Черчесов тот ещё расказчик🤣 Про давление как у космонавта - хохма!
STVA 1
STVA 1 ответ Аксинья (раскрыть)
вчера в 10:00
Делаем вывод! Стас не космонавт)))
adekvat
adekvat
вчера в 09:32
Красиво от мазался за будущии неудачи.
f6xaw9faypcz
f6xaw9faypcz
вчера в 09:30
Он всегда в хорошей форме... Даже с журналистами
Аксинья
Аксинья
вчера в 09:19
Такое давление у космонавтов и у тех кому всё по барабану...
Comentarios
Comentarios
вчера в 09:17
Тут все стабильно
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