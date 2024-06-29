Черчесов о давлении: «Это медицинский термин. У меня оно 120 на 80»

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов отреагировал на вопрос о давлении в процессе своей работы.
Давление – термин медицинский. У меня оно 120 на 80.
Мы готовимся, мы работаем, знаем, что делать. Футбол – это футбол. Заранее никто не написал, что будет. Смотрим на чемпионат Европы: те, от кого никто ничего не ожидал, из группы выходят, на кого рассчитывали – не выходят. На неудачах не зацикливаюсь. Футбола без неудач и без побед не бывает. Надо понять, на каком мы этапе развития. Я уже сказал на пресс-конференции: то, что было, это определённый всплеск. Чтобы это не было всплеском, надо это как-то систематизировать. А потом потихонечку будем сидеть и обсуждать, что мы сделали. Но без цифр.
Что было после 0-5 от Сербии, тогда Черчесов был гл.тр.сб.России, помните?!
Вопрос казахского репортера не был провокацией или что там.
Провокации это если бы он лысого тренера назвал Фантомасом.
Или сказал, что он бездарность.
Черчесов публичный человек, на содержании гос.организации чужой страны.
Когда у публичного лица живущего за счет государства
(депутата, президента, мэра или главного тренера сборной)
четко спрашивают на русском или казахском языке, неважно, это не провокация, а гражданское общество и свобода слова. По идеи, это так.
Про давление и космонавтов - это уже балагурство. Несерьезно.
Но стиль общения Черчесова давно известен - "в глаза мне смотри".
Какой то вратарский синдром))) то у Черчесова, то у Овчинникова.
Справедливости ради, Босс был на эмоциях, когда обещал дать в лоб.
А у Черчесова такой образ. Визитная карточка.
Возомнил себя царем. А царь один - А. Мостовой.
Но спрашивать будут Черчесова по результату.
И сравнения с Адиевым тоже будут. Ждем отбора ЧМ 2026.
То ли еще будет, ой йо йой.
Что было после 0-5 от Сербии, тогда Черчесов был гл.тр.сб.России, помните?!
Вопрос казахского репортера не был провокацией или что там.
Провокации это если бы он лысого тренера назвал Фантомасом.
Или сказал, что он бездарность.
Черчесов публичный человек, на содержании гос.организации чужой страны.
Когда у публичного лица живущего за счет государства
(депутата, президента, мэра или главного тренера сборной)
четко спрашивают на русском или казахском языке, неважно, это не провокация, а гражданское общество и свобода слова. По идеи, это так.
Про давление и космонавтов - это уже балагурство. Несерьезно.
Но стиль общения Черчесова давно известен - "в глаза мне смотри".
Какой то вратарский синдром))) то у Черчесова, то у Овчинникова.
Справедливости ради, Босс был на эмоциях, когда обещал дать в лоб.
А у Черчесова такой образ. Визитная карточка.
Возомнил себя царем. А царь один - А. Мостовой.
Но спрашивать будут Черчесова по результату.
И сравнения с Адиевым тоже будут. Ждем отбора ЧМ 2026.
То ли еще будет, ой йо йой.