Мбаппе: «Перейти в „Реал“ было моей судьбой»

Нападающий Килиан Мбаппе дал комментарий о переходе в «Реал»:
Я мечтал об этом моменте с самого детства. Затем мечта стала целью. Играть в «Реале» было моей судьбой. Мечту не купишь.
Нападающий Килиан Мбаппе дал комментарий о переходе в «Реал»:
Я мечтал об этом моменте с самого детства. Затем мечта стала целью. Играть в «Реале» было моей судьбой. Мечту не купишь.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1384147/mbappe-kilian-real 16.07.2024
А че же раньше кинул мечту?
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1384147/mbappe-kilian-real 16.07.2024
А че же раньше кинул мечту?
Ахаха вот не надо только щас заливать, будто бесплатно пришёл играть))
Ахаха вот не надо только щас заливать, будто бесплатно пришёл играть))
ну удачи тебе в мадриде
ну удачи тебе в мадриде