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Мбаппе: «Перейти в „Реал“ было моей судьбой»

вчера, 17:36

Нападающий Килиан Мбаппе дал комментарий о переходе в «Реал»:

Я мечтал об этом моменте с самого детства. Затем мечта стала целью. Играть в «Реале» было моей судьбой. Мечту не купишь.

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Все комментарии
Capral
Capral
вчера в 19:09
Переход в Реал было твоим желанием, а вот, станет ли твоей судьбой- сомнительно. Hо, время покажет...
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 18:12
Такое ощущение, что вскоре в очередной раз опрокинет Реал 😁
xfz8jfw9x5ps
xfz8jfw9x5ps
вчера в 18:12
Мечту не купишь - сказала Тортилла и привычно проверила банковский счёт
амурец
амурец
вчера в 18:01
Сомнительный трансфер, но буду рад ошибиться
sv_1969
sv_1969
вчера в 17:58
Я мечтал об этом моменте с самого детства.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1384147/mbappe-kilian-real 16.07.2024
А че же раньше кинул мечту?
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 17:51
Мечту не купишь?)))
Ахаха вот не надо только щас заливать, будто бесплатно пришёл играть))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 17:43
подлиза по Мбаппе))
ну удачи тебе в мадриде
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