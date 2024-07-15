Скалони просил Ди Марию остаться в сборной Аргентины

Главный тренер сборной Аргентины предложил вингеру Анхелю Ди Марии остаться в национальной команде после Кубка Америки 2024. Об этом рассказал сам футболист:

Он предлагал мне сыграть ещё один турнир. Но я думаю, что сейчас лучший момент, чтобы уйти. Я хочу съездить на ещё один турнир с Аргентиной, но уже не в статусе игрока.