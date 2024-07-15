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Скалони просил Ди Марию остаться в сборной Аргентины

вчера, 23:19

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони предложил вингеру Анхелю Ди Марии остаться в национальной команде после Кубка Америки 2024. Об этом рассказал сам футболист:

Он предлагал мне сыграть ещё один турнир. Но я думаю, что сейчас лучший момент, чтобы уйти. Я хочу съездить на ещё один турнир с Аргентиной, но уже не в статусе игрока.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:33
АДМ такой же незаменимый , как Месси.
увы, нескоро у Аргентины появится такой разрывателя флангов,
каким был Ди Мария.
Гарначо больше левый вингер... Гонсалес Николас так себе.
Мы будем скучать по тебе, лапша.
п.с.
лапша прозвище Ди Марии из за телосложения.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:20
Уходи красиво)
Гость
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