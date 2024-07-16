Натхо: «Акинфеев – такая же легенда, как и Буффон»

Экс-футболист ЦСКА высказался о голкипере московского клуба .

Акинфеев – такая же легенда, как и Буффон. Игорь мог уехать в Европу, но принял решение играть только за армейский клуб – это вызывает большое уважение. Безумно рад, что играл вместе с сильнейшим голкипером. Акинфеев – большая величина в футболе.