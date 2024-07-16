Натхо: «Акинфеев – такая же легенда, как и Буффон»

Экс-футболист ЦСКА Бибрас Натхо высказался о голкипере московского клуба Игоре Акинфееве.
Акинфеев – такая же легенда, как и Буффон. Игорь мог уехать в Европу, но принял решение играть только за армейский клуб – это вызывает большое уважение. Безумно рад, что играл вместе с сильнейшим голкипером. Акинфеев – большая величина в футболе.
Только у Буффона 10 чемпионатов и 6 кубков Италии, золото чемионата мира, финал чемпионата Европы и три финала Лиги Чемпионов.
А у Акинфеева? Кубок УЕФА?
Только у Буффона 10 чемпионатов и 6 кубков Италии, золото чемионата мира, финал чемпионата Европы и три финала Лиги Чемпионов.
А у Акинфеева? Кубок УЕФА?
Яшин был- и легендой Динамо, и мировой Знаменитостью!!!
Яшин был- и легендой Динамо, и мировой Знаменитостью!!!