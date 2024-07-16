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Натхо: «Акинфеев – такая же легенда, как и Буффон»

вчера, 18:16

Экс-футболист ЦСКА Бибрас Натхо высказался о голкипере московского клуба Игоре Акинфееве.

Акинфеев – такая же легенда, как и Буффон. Игорь мог уехать в Европу, но принял решение играть только за армейский клуб – это вызывает большое уважение. Безумно рад, что играл вместе с сильнейшим голкипером. Акинфеев – большая величина в футболе.

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Все комментарии
Red blu
Red blu
вчера в 22:49
Игорь принял решение играть только за армейский клуб – это вызывает большое уважение.
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 21:29
Сравнил с пальцем!
pomor45
pomor45 ответ Roger Young (раскрыть)
вчера в 20:05
И, главное, нога на ЧМ-2018, так счастливо для нашей сборной оказавшаяся на пути мяча на горе испанцам.
Capral
Capral
вчера в 19:29
АНАТОЛИЙ КАНДАУРОВ.
Я ничего не имею против Акинфеева и его регалий. Но быть мировой известностью или известностью ПЛ России в 21 веке- всётаки разные и несопоставимые понятия. Насчет легенд- полностью согласен, тоже, это слово неприемлю.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 19:22
CapralCapral . Конечно масштаб буффона и Акинфеева не сопоставим. Но Он лучший вратарь не только ЦСКА, но и РПЛ в 21 веке. Это факт бесспорный.
А слово Легенда мне не нравится, я его не признаю. т.к. в моем понимании легенда - это что то выдуманное, не реальное, в вроде как виртуальное. Спасибо за прочтение.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Roger Young (раскрыть)
вчера в 19:19
Странный ты гражданин. У Буффона чемпионства считаешь, кубки считаешь, а у Акинфеева только Кубок УЕФА ? Акинфеев -Чемпион - 6 раз, Кубок 6 раз, Суперкубок 7 раз. Это не в счет.? Я понимаю, что буффон более масштабная фигура, но речь о РПЛ в 21 веке. Здесь Игорю равных нет. И Бибрас прав. Как бы тебе это и не нравилось. Но истина дороже
Capral
Capral
вчера в 19:16
Люди, часто неправильно составляют предложения. Акинфеев, возможно и легенда, но только для ЦСКА. А вот Буффон- мировая легенда и это очень важно не забывать.
Яшин был- и легендой Динамо, и мировой Знаменитостью!!!
Roger Young
Roger Young
вчера в 18:34, ред.
Да уж. Абсолютно одинаковые
Только у Буффона 10 чемпионатов и 6 кубков Италии, золото чемионата мира, финал чемпионата Европы и три финала Лиги Чемпионов.

А у Акинфеева? Кубок УЕФА?
drug01
drug01
вчера в 18:31
В нашем футболе он супер вратарь
Scorp689
Scorp689
вчера в 18:30
Забыл добавить ... в российском футболе.
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