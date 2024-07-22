«Арсенал» может подписать Сане из «Баварии»

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вчера, 20:56

«Арсенал» может подписать вингера «Баварии» за 59 миллионов фунтов.

Мюнхенский клуб купил и стремится заключить контракт с из ПСЖ . Поэтому «Бавария» может отпустить немецкого нападающего.

Главный тренер «Арсенала» хотел подписать Сане ещё летом 2022 года.