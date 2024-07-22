«Арсенал» может подписать Сане из «Баварии»

«Арсенал» может подписать вингера «Баварии» Лероя Сане за 59 миллионов фунтов.
Мюнхенский клуб купил Майкла Олисе и стремится заключить контракт с Хави Симонсом из ПСЖ. Поэтому «Бавария» может отпустить немецкого нападающего.
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета хотел подписать Сане ещё летом 2022 года.
Всего пару слов, к портрету Сане и его характера. Весной этого года, когда уже стало понятно, что Тухель уходит, в команде, как обычно в последние несколько лет образовалось два лагеря- тех "кто за" и тех "кто против". Так вот, к Чести Сане- он поддержал Тухеля, в отличие, от того же Мюллера и др...
Всего пару слов, к портрету Сане и его характера. Весной этого года, когда уже стало понятно, что Тухель уходит, в команде, как обычно в последние несколько лет образовалось два лагеря- тех "кто за" и тех "кто против". Так вот, к Чести Сане- он поддержал Тухеля, в отличие, от того же Мюллера и др...