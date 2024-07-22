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«Арсенал» может подписать Сане из «Баварии»

вчера, 20:56

«Арсенал» может подписать вингера «Баварии» Лероя Сане за 59 миллионов фунтов.

Мюнхенский клуб купил Майкла Олисе и стремится заключить контракт с Хави Симонсом из ПСЖ. Поэтому «Бавария» может отпустить немецкого нападающего.

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета хотел подписать Сане ещё летом 2022 года.

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Все комментарии
2gj2u2vpycqp
2gj2u2vpycqp
сегодня в 00:42
Томительное ожидание для Артреты)
6ydvhau99qc2
6ydvhau99qc2
сегодня в 00:41
Ого, неплохо!
Capral
Capral ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 21:43, ред.
Приветствую, Дорогой Саркис!!!
Всего пару слов, к портрету Сане и его характера. Весной этого года, когда уже стало понятно, что Тухель уходит, в команде, как обычно в последние несколько лет образовалось два лагеря- тех "кто за" и тех "кто против". Так вот, к Чести Сане- он поддержал Тухеля, в отличие, от того же Мюллера и др...
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:33
В свое время Артета работал с Сане в МС, и такой вариант вполне возможен, но лично я не особо был бы рад такому трансферу. Сане прошел свой пик, плюс стал часто получать травмы, да и характер у него так себе, а у нас не любят токсичных игроков. Я бы предпочел молодого Бокайоко из ПСВ, или Уильямса из Бильбао, они моложе,плюс перепродать можно будет если что, а Сане это так, затычка на пару сезонов....
Capral
Capral
вчера в 21:07
Жаль будет Арсенал- со всех точек зрения. Сане- один из тех, кто постоянно тормозил и переигрывал с мячом, но кроме всего- еще и туповатый форвард. Техничный, да, но кроме себя, никого не видит. Прошлый сезон я посвятил Баварии, ввиду того, что там работал Тухель, и поэтому представление имею об игроке, плюс, конечно, та беспощадная критика в адрес Сане от видных немецких специалистов. Мне плохо знаком стиль Арсенала и его футбол в целом, не часто смотрел игры лондонцев, но на мой взгляд, его возможный переход- не будет продуманным...
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