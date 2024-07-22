Дни Де Брюйне в «Манчестер Сити» сочтены. В клубе мечтают продать легенду за 50 миллионов евро

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Но Кевин – особенный человек для «горожан».

Де Брюйне среди лучших футболистов в истории АПЛ

Клуб «Манчестер Сити» не такой именитый и титулованный, как соседний «Юнайтед». У «горожан» намного меньше легенд. Но уважают форварда 1970-х Белла. Коллин сделал «горожан» чемпионами Англии в 1968-м. У Де Брюйне шесть побед в АПЛ , хотя его нельзя назвать главным любимчиком местной публики. Фанаты «Манчестер Сити» хвалят аргентинского снайпера Агуэро. Всегда любили испано-японского диспетчера Давида Силву. Обожали защитника Компани.

Де Брюйне ассистировал каждому из этих знаменитых футболистов. Для новых болельщиков бельгиец – большая звезда. Хотя в истории «Манчестер Сити» были герои, которые буквально спускались на землю на парашютах и играли с переломанной шеей. Речь о нацистском десантнике Берте Траутманне. В молодости убивал славян на восточном фронте. Из советского плена сбежал, но в марте 1945 года попал в британский лагерь. После войны отказался уехать в Германию.

Берт стал голкипером, быстро перешел в «Манчестер Сити». Траутманн – единственный немец в Зале славы английского футбола. Легенда «горожан» в финале Кубка Англии 1956-го года против «Бирмингема» столкнулся с соперником. Невзирая на тяжелейшую травму, остался в воротах и помог «Манчестер Сити» победить 3:1. Оказалось, что играл со смещенными позвонками. Травма не стала роковой, но случай сделал вратаря игроком года в Англии, в отличие от Де Брюйне.

У Кевина странная роль в истории «Манчестер Сити». С одной стороны, легенда. Гений тонких передач. Статистика лучше, чем у Модрича, ведь в юности Де Брюйне играл ближе к атаке. С другой стороны, игроками года в Англии были Стерлинг, Диаш, Холанд и Фоден. А главный босс Кевин не получал высокую личную награду. Всегда ассистировал остальным. Здесь Де Брюйне похож на Крооса, вокруг которого крутились звезды «Реала». Но Кевин чаще ищет конфликты.

Де Брюйне много раз спорил с тренером Гвардиолой. У него всегда есть колкое замечание для напарника. Даже многочисленные ассисты и красивые дальние удары не помогли Де Брюйне хотя бы раз получить награду лучшему футболисту сезона в АПЛ . Его отмечали только коллеги. Также Кевин ни разу не был игроком месяца в АПЛ , хотя награду получали Аршавин и Канчельскис. Де Брюйне стал третьим в опросе на «Золотой мяч», но о нём вечно забывали в Англии.

Бегиристайн хочет попрощаться с Кевином прямо сейчас

Разумеется, если Де Брюйне заявит, что хочет остаться на год, а затем перебраться в Испанию, где мечтает пожить его жена с детьми, то «Манчестер Сити» не сможет выгнать легенду пинками. Но директор «Манчестер Сити» и друг Гвардиолы – Чики Бегиристайн, летом часто общается с представителями Саудовской Аравии. Голкипер Эдерсон заинтересовал клубы шейхов, но там есть проблемы с условиями контракта.

И Де Брюйне снова получил приглашения. Но саудовцы действуют хитрее, чем раньше. Они сначала вбрасывают информацию о договоренности, а затем затягивают переговоры в надежде снизить аппетит европейских клубов. «Манчестер Сити» просил 100 млн евро, но согласится на половину от этой суммы. Человек, который делал 4 ассиста за один матч, не поедет в пустыню за копейки.

К слову, тот необычный «покер» случилось в кубковом поединке против «Лутона». Хотя прошлый сезон был тяжелым для Кевина, пропустил много месяцев из-за травмы, хавбек «горожан» сделал 10 голевых передач в 18 играх АПЛ . Невероятная эффективность, но есть несколько нюансов. Де Брюйне теперь играет медленнее. На Евро в составе сборной Бельгии потеря скорости тоже сказалась. Также нет гарантий, что у хавбека не будет новых сложных травм.

Наконец есть фактор контракта. «Манчестер Сити» не предложит 33-летнему хавбеку новую сделку. Если сейчас не отпустить Кевина за деньги, то «горожане» получат свободного агента через год. Раз сейчас за трансфер ветерана готовы заплатить в Саудовской Аравии, то «Манчестер Сити» не будет думать дважды. Никаких сантиментов здесь нет, только бизнес. Сам Де Брюйне рациональный человек и понимает, что его семье теперь выгоднее взять деньги.

Гвардиола рассчитывает на прогресс Альвареса и Фодена

Хосеп понял, что можно сохранить Бернарду Силву. Португалец год назад отказался от жирного контракт с клубом из Саудовской Аравии. А «Барселона» готова искать деньги у кредиторов на более молодых игроков, вроде Николаса Уильямса. Бернарду передумал уходить из «Манчестер Сити». Добавляем испанца Родри – его пока не своровал «Реал», и остается один слот в центре поля. Там даже Ковачевичу будет тесно, если аргентинец Альварес станет основной «десяткой».

Тогда юркие Фоден и Доку могут закрыть фланги «Манчестер Сити» в атаке. Также Гвардиола выписал протестированного в дружественной «Жироне» вингера Савио. Как и Доку, этот парень выделяется успешными обводками. Получив таких вингеров, а также разозленного Фодена – Фил провалился на Евро-2024, Хосеп собирает полноценную линию поддержки Холанда. «Манчестер Сити» уже играл без Де Брюйне на протяжении 41 матча в прошлом сезоне из-за травм.

Стоит ли строить схему вокруг диспетчерских действий Де Брюйне, если через год «Манчестер Сити» может остаться без Гвардиолы? Ответом на этот вопрос может стать трансфер плеймейкера «Кристал Пэлас» Эзе. Также Гвардиола ждёт решений суда по делам о финансовых махинациях. Если «горожан» жестко накажут, то испанец не продлит контракт. Спокойно перейдет на работу в сборную Англии, если британцы подождут год и не будут спешить с выбором тренера.

Де Брюйне оказался на перекрестке карьеры. Если сильно хочет, то останется. И получит от Гвардиолы условия для Роналду? Хосеп звал Криштиану в прошлом в «Манчестер Сити», предлагая выходы на замену. Вот только у португальца и бельгийца одинаково высокомерный взгляд на собственный футбольный уровень. Де Брюйне не будет сидеть на скамейке половину сезона. Поэтому если шейхи и другие покупатели убедят его размером контракта – с легкостью уедет.