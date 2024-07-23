Чемпион Италии представил домашнюю форму на новый сезон

«Интер» совместно с кампанией Nike представил форму на сезон 2024/2025. На футболку нанесена историческая вторая звезда.
Комплект посвящён недавним победам «Интера», будущим амбициям и связи с городом.
«Интер» совместно с кампанией Nike представил форму на сезон 2024/2025. На футболку нанесена историческая вторая звезда.
Комплект посвящён недавним победам «Интера», будущим амбициям и связи с городом.
а как быть, если эмблему с сердца убрали - а это никогда не нравится.
эпоха Пирелли уходит все дальше и дальше...
а как быть, если эмблему с сердца убрали - а это никогда не нравится.
эпоха Пирелли уходит все дальше и дальше...