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Чемпион Италии представил домашнюю форму на новый сезон

вчера, 12:39

«Интер» совместно с кампанией Nike представил форму на сезон 2024/2025. На футболку нанесена историческая вторая звезда.

Комплект посвящён недавним победам «Интера», будущим амбициям и связи с городом.

Чемпион Италии представил домашнюю форму на новый сезон Чемпион Италии представил домашнюю форму на новый сезон Чемпион Италии представил домашнюю форму на новый сезон Чемпион Италии представил домашнюю форму на новый сезон Чемпион Италии представил домашнюю форму на новый сезон

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Roger Young
Roger Young
вчера в 17:38
Слабенько. На три с плюсом
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 13:50
форма так форма, никаких эмоции.
а как быть, если эмблему с сердца убрали - а это никогда не нравится.
эпоха Пирелли уходит все дальше и дальше...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:57
Симпатичный дизайн, и цвета приятные...
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