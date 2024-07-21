Львы у «Зенита» и исторические отсылки у «Локомотива». Самые яркие формы клубов РПЛ 2024/25

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вчера, 16:34

Много стильных комплектов, но есть промахи.

Из-за проблем с контрактами с большими фирмами и поисков новых подрядчиков не все клубы РПЛ успели представить новые комплекты формы к началу чемпионата. Как говорят, семеро одного не ждут, заглянем за кулисы футбольной моды, пока московское «Динамо», «Химки», «Пари НН» и «Ростов» начинают сезон в старой одежке.

«Зенит»

Рычат как львы, представили «форррму». Обыграли скульптуры Санкт-Петербурга. На синем варианте смотрится хорошо, а на белом – хуже. Надо было докрутить идею. Форма в честь столетия клуба «Зенит», но есть вопросы к одному из львов справа на пузе. Если фотографировать древние статуи прямо, то лев всегда выглядит обиженным. Идея – отличная, исполнить стоило лучше.

«Краснодар»

У «Краснодара» раньше были шикарные комплекты формы. Но теперь чаще промахиваются. Черно-зеленая форма с разделением пополам некрасивая. Нужно быть брендом с цветами «Барселоны», чтобы такой вариант работал. Запасной вариант тоже странный. Принт как у шортов, а эмблемы вообще не видно. Удивили, плохие формы.

«Динамо» Москва

Обещают нечто эпохальное, но вчера победили «Факел» в старой белой майке. Наперед знаем, что запасная форма будет синей. Третий комплект всегда можно посвятить Яшину – сделать темно-синим, почти черным. Также могут поиграть с оригинальными цветами и вариантами с принтом. Ждём презентации, а пока у «Динамо» привычный белый вариант.

«Локомотив»

Белый комплект с красными рукавами и частью корпуса – отсылка к исторической форме. Наверное, полосу стоило сделать уже, так было бы красивее. Белая с мелкой полоской и зеленая с градиентом тоже нормальные. Можно сказать, что не стали особо рисковать, но предложили народу разнообразие.

«Спартак»

Форму шили китайцы. Классика – красная футболка с белой полосой на груди. Темная форма крутая, эти футболки могут стать популярными у фанатов, у которых уже есть белый и красный варианты. Светлая версия тоже удачная, поскольку классно обыграли геометрию. Красные полосы по диагонали смотрятся свежо.

ЦСКА

Немного странное фото с презентации – игроки словно стесняются фотографироваться. Но сами формы неплохие. Красный вариант с принтом смотрится неплохо на общем плане. Черный всегда будет стильным в эпоху минимализма, а светлый отражает моду на песочные оттенки. Многие их используют.

«Ростов»

Не представили новый вариант, хотя Карпин и его казаки по-прежнему любят сниматься в рекламных роликах. Ждут одежку, а пока сыграли против ЦСКА в старой форме. Легко предугадать, что будет желто-синий комплект. А вот дальше – как душа пожелает. Карпин одобрит даже молодежный третий вариант.

«Рубин»

Много спонсоров, но поскольку их логотипы текстовые, то в целом лучше, чем вариант с огромными эмблемами, как иногда бывает. Но все-таки стоило выбрать одного основного благодетеля. Сами формы довольно классические. Выделяется только белая с цветной полосой. У «Рубина» нормальные майки, но без изюминки.

«Крылья Советов»

Классика. Голубой вариант обыграли с помощью диагональных полосок. Хорошо, что не сделали их вертикальными. В таком случае ткань напоминала бы постельное белье из сатина. «Крылья Советов» не выдумывали велосипед, а надпись Самара на футболке смотрится мило. Хорошие комплекты, традиции и стиль вместе.

«Ахмат»

Здесь не ожидали отход от канона и футболки ярких цветов. Если не считать ярким классический зеленый цвет. Полоски, хорошо выбран основной оттенок. Белая форма тоже всегда классика, ведь в такой одежке много десятилетий играет рекордсмен по победам в ЛЧ – «Реал». «Ахмату» до Мадрида по игре далеко, но футболки удачные.

«Факел»

Здесь поиграли с переливанием цветов и синусоидами. На общем плане не рябит, смотрится неплохо. Синий цвет вживую темнее, чем на рекламном фото. Зажигают «новое пламя», но начали с поражения от «Динамо» в первом туре. Однако дальше команда из Воронежа наберет форму, чтобы вид и содержание совпадали по красоте. У «Факела» классическая комбинация белого и синего.

«Оренбург»

Провели презентацию, где показали манекен в белых футболках и Переса в синем варианте формы. Смотрится нормально, но ничего оригинального. Есть вставки по бокам и на рукавах, но посмотрите на авторов формы. Как обычно, «Адидас» ленивый, если речь о командах не из футбольных столиц. Могли бы предложить что-то интереснее.

«Пари НН»

Ещё одни «штрафники». Не представили форму на новый сезон. Завтра с «Рубином» команда из Нижнего Новгорода сыграет в одном из старых вариантов. Надо снова удивить в новом сезоне. В РПЛ сейчас слишком много банально бело-синих команд. И не у всех за этим стоит богатая история, как у «Динамо» или «Крыльев Советов».

«Химки»

Последние, кто без новой одежды. Используем фотографию с официального сайта «Химок», чтобы показать, насколько важен дизайн. У команды из Московской области на майках неудачно выбранного красного цвета есть большие флаги. Но будь они объемными, а на футболки добавили деталей – смотрелось бы намного лучше.

«Динамо» Махачкала

Парень спрашивает: «Сама тут отдыхаешь?» А девушка смотрит в другую сторону и не отвечает. У «Динамо» из Махачкалы понятные сине-белые цвета, традиционные для множества клубов с таким названием в разных странах. Форма неплохая, осталось только выдержать нагрузки в РПЛ , чтобы футболисты не потели зря.

«Акрон»

«Венеция» и другие клубы правильно делают, когда на презентации зовут не парней из состава, а женщин. С другой стороны, «Акрон» к белым футболкам добавил неоновую яркость. Не всем такие кислотные принты по вкусу. Одна из футболок напомнит об «Амкаре», вторая – о «Локомотиве». Им и проиграли вчера в безумной перестрелке.