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В «Зените» рассказали, почему Клаудиньо не сыграет с «Крыльями Советов»

вчера, 17:26

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев рассказал, почему полузащитник Клаудиньо оказался вне заявки на матч РПЛ против «Крыльев Советов».

Микротравма не дала возможность Клаудиньо ни тренироваться, ни сыграть.

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Все комментарии
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 00:09
Видимо берегут его перед переходом, чтобы вдруг травму не получил.
Вещий
Вещий
вчера в 18:14
Здоровья и быстрого восстановления...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:54
Надо быть иногда порукопожатестей....при заменах....особенно с тренером...
Теперь после внушений и лекции о субординации и воспитанности - душевная микротравма....))

...ничего....пройдёт....
Zenit 1980
Zenit 1980
вчера в 17:46
Когда успел ? Не выглядел травмированным уходя с поля в крайней игре с Краснодаром.
Василий 50
Василий 50
вчера в 17:44
А не навострил ли он лыжи
Гость
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