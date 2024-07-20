В «Зените» рассказали, почему Клаудиньо не сыграет с «Крыльями Советов»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев рассказал, почему полузащитник Клаудиньо оказался вне заявки на матч РПЛ против «Крыльев Советов».
Микротравма не дала возможность Клаудиньо ни тренироваться, ни сыграть.
Председатель правления «Зенита» Александр Медведев рассказал, почему полузащитник Клаудиньо оказался вне заявки на матч РПЛ против «Крыльев Советов».
Микротравма не дала возможность Клаудиньо ни тренироваться, ни сыграть.
Теперь после внушений и лекции о субординации и воспитанности - душевная микротравма....))
...ничего....пройдёт....
Теперь после внушений и лекции о субординации и воспитанности - душевная микротравма....))
...ничего....пройдёт....