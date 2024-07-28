Агент подтвердил, что Мукоко готов покинуть «Боруссию» Дортмунд

Патрик Уильямс, агент нападающего «Боруссии» Дортмунд , высказался о будущем своего клиента.

У Юссуфы огромный потенциал, который, к сожалению, он не смог показать в прошлом сезоне. Думаю, тот факт, что он забил 5 голов за 613 минут, говорит всё о его качествах.

Мукоко много обещали перед тем, как он подписал контракт, но это не было реализовано. Его всегда интересовала только игра и свое развитие, а не что-то еще, как всегда утверждали СМИ . Если бы дело было в деньгах, он мог бы принять другие выгодные предложения, где он мог бы заработать более чем в три раза больше.

СМИ всегда изображают его неудачником, будь то на тренировках или в текущем сезоне. Единственное, чего он хочет, — это играть, и если его попросят выйти и поиграть, у него не будет стресса. Не секрет, что здесь достаточно клубов, которые верят в качества Юссуфа и хотят, чтобы он был в их команде. Я говорю, что «Боруссия» совершает ошибку, продавая Юссуфа. Поскольку игрового времени так мало, все будут знать, что рыночная стоимость Юссуфа будет низкой, и Дортмунду не стоит ожидать многого.

Мы хотели, чтобы все было по-другому, но таков футбольный бизнес. У Юссуфа совершенно ясное мышление, он чрезвычайно сосредоточен и знает, чего он хочет, чтобы продвигать свою карьеру. Сейчас мы выявляем интерес со стороны Англии, Испании и Франции.