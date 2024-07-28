Ольмо хочет в «Барселону», несмотря на другие предложения

1722179641

вчера, 18:14

Полузащитник «Рб Лейпциг» хочет перейти в «Барселону».

Каталонцы предлагают за футболиста 40+20 миллионов евро.

Клубы ведут переговоры.

Также у испанского игрока есть предложения от других клубов.