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Ольмо хочет в «Барселону», несмотря на другие предложения

вчера, 18:14

Полузащитник «Рб Лейпциг» Даниэль Ольмо хочет перейти в «Барселону».

Каталонцы предлагают за футболиста 40+20 миллионов евро.

Клубы ведут переговоры.

Также у испанского игрока есть предложения от других клубов.

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Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 19:37
Должны уж наверно договориться,если Ольмо хочет в Барсу.
Max Grain
Max Grain ответ Veron_HS. (раскрыть)
вчера в 19:02
Спасибо, исправили
Veron_HS.
Veron_HS.
вчера в 18:54
Каталонец предлагает за футболиста 40+20 миллионов евро.
или каталонцы или конкретное имя каталонца
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