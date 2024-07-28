Ольмо хочет в «Барселону», несмотря на другие предложения

Полузащитник «Рб Лейпциг» Даниэль Ольмо хочет перейти в «Барселону».
Каталонцы предлагают за футболиста 40+20 миллионов евро.
Клубы ведут переговоры.
Также у испанского игрока есть предложения от других клубов.
Полузащитник «Рб Лейпциг» Даниэль Ольмо хочет перейти в «Барселону».
Каталонцы предлагают за футболиста 40+20 миллионов евро.
Клубы ведут переговоры.
Также у испанского игрока есть предложения от других клубов.
или каталонцы или конкретное имя каталонца
или каталонцы или конкретное имя каталонца