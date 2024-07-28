Рафинья может продолжить карьеру в Саудовской Аравии

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вчера, 13:40

Нападающий «Барселоны» имеет шансы продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

Один из местных коллективов готов отдать за игрока 65 миллионов евро. Каталонцы хотят получить больше.

Ранее «Аль-Хиляль» пытался подписать футболиста, но «блаугранас» сообщили, что намерены заработать на трансфере не менее 90 миллионов.

По слухам, сам бразилец желает играть в Англии.