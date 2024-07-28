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Рафинья может продолжить карьеру в Саудовской Аравии

вчера, 13:40

Нападающий «Барселоны» Рафинья имеет шансы продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

Один из местных коллективов готов отдать за игрока 65 миллионов евро. Каталонцы хотят получить больше.

Ранее «Аль-Хиляль» пытался подписать футболиста, но «блаугранас» сообщили, что намерены заработать на трансфере не менее 90 миллионов.

По слухам, сам бразилец желает играть в Англии.

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Все комментарии
3ton
3ton
вчера в 17:12
Бесполезное полено купили .
Он создан для АПЛ , где надо бегать и «тупо» вешать, а есть там кто-то или нет - не важно
Такой же , как и Дембеле .
Больше провальных матчей , чем ярких
Возле штрафной теряются и не знают , как правильно использовать мяч .
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 16:35
Барселона задирает цену,чтобы не купили.
sv_1969
sv_1969
вчера в 14:58
Стоит 50 , так что 65 норм цена
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:38
Бразилец желает играть в Англии , но каталонцам нужны деньги..
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