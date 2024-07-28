Рафинья может продолжить карьеру в Саудовской Аравии

Нападающий «Барселоны» Рафинья имеет шансы продолжить карьеру в Саудовской Аравии.
Один из местных коллективов готов отдать за игрока 65 миллионов евро. Каталонцы хотят получить больше.
Ранее «Аль-Хиляль» пытался подписать футболиста, но «блаугранас» сообщили, что намерены заработать на трансфере не менее 90 миллионов.
По слухам, сам бразилец желает играть в Англии.
Он создан для АПЛ , где надо бегать и «тупо» вешать, а есть там кто-то или нет - не важно
Такой же , как и Дембеле .
Больше провальных матчей , чем ярких
Возле штрафной теряются и не знают , как правильно использовать мяч .
Он создан для АПЛ , где надо бегать и «тупо» вешать, а есть там кто-то или нет - не важно
Такой же , как и Дембеле .
Больше провальных матчей , чем ярких
Возле штрафной теряются и не знают , как правильно использовать мяч .