Стало известно, кто рассудит матч за Суперкубок УЕФА

Главным арбитром матча за Суперкубок УЕФА между «Реалом» и «Аталантой» назначен Сандро Шерер из Швейцарии.
Помогать ему будут соотечественники Стефан де Алмейда и Йонас Эрни. Резервным арбитром будет Николай Балакин (Украина), VAR — Бастиан Данкерт (Германия), ассистенты VAR — Федайи Сан (Швейцария) и Кристиан Дингерт (Германия).
Игра пройдёт 14 августа 2024 года в Варшаве.
А в целом королевичи бабахнут при любом свистуне)
А в целом королевичи бабахнут при любом свистуне)
В любом случае Победа будет за Реалом ☝️😉✊️
В любом случае Победа будет за Реалом ☝️😉✊️