Стало известно, кто рассудит матч за Суперкубок УЕФА

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вчера, 14:13

Главным арбитром матча за Суперкубок УЕФА между «Реалом» и «Аталантой» назначен из Швейцарии.

Помогать ему будут соотечественники Стефан де Алмейда и Йонас Эрни. Резервным арбитром будет (Украина), VAR — (Германия), ассистенты VAR — (Швейцария) и (Германия).

Игра пройдёт 14 августа 2024 года в Варшаве.