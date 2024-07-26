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Стало известно, кто рассудит матч за Суперкубок УЕФА

вчера, 14:13
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)-:-Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)Аталанта14.08.2024 в 22:00 Не начался

Главным арбитром матча за Суперкубок УЕФА между «Реалом» и «Аталантой» назначен Сандро Шерер из Швейцарии.

Помогать ему будут соотечественники Стефан де Алмейда и Йонас Эрни. Резервным арбитром будет Николай Балакин (Украина), VARБастиан Данкерт (Германия), ассистенты VARФедайи Сан (Швейцария) и Кристиан Дингерт (Германия).

Игра пройдёт 14 августа 2024 года в Варшаве.

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Все комментарии
ProKop92
ProKop92 ответ Igo0rek (раскрыть)
сегодня в 11:18
Странно слышать это от болельщика Ман Сити)
Ron09
Ron09 ответ Hamman (раскрыть)
сегодня в 06:07
    амурец
    амурец ответ Igo0rek (раскрыть)
    сегодня в 03:37
    Не надо путать с Барселоной
    Hamman
    Hamman ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
    вчера в 22:15
    На то он и Королевский клуб! GOAT среди клубов! Покупает кого хочет - игроков, тренеров, судей, матчи, кубки! Могёт, поэтому и покупает...
    Dima salev
    Dima salev
    вчера в 22:08
    Можно и не смотреть этот матч , самый скучный и понятный кто победитель.
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21
    вчера в 21:33
    Все судьи купленные Пересом сделают свое дело.Реал если даже будет играть товаришеский мяч с Уралан Элиста,все равно купит судей и даже судью ВАР,это у них такая традиция,они консерваторы
    Igo0rek
    Igo0rek ответ ProKop92 (раскрыть)
    вчера в 19:22
    Странно, обычно наоборот.
    ProKop92
    ProKop92
    вчера в 15:39
    Реал заберет очередной трофей даже без судей
    smolnikov
    smolnikov
    вчера в 14:49
    А нам в России не пофигу ли?
    Шуnя771
    Шуnя771
    вчера в 14:44
    Судья нормальный, лишь бы не поляк Марцыняк или англичанин...
    А в целом королевичи бабахнут при любом свистуне)
    Варвар7
    Варвар7
    вчера в 14:19
    В общем должны отсудить как "швейцарские часы" - точно и без сбоев..)
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 14:14, ред.
    Вообще пох, кто там кого будет судить.
    В любом случае Победа будет за Реалом ☝️😉✊️
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