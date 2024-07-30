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Угальде: «Сделаю всё возможное, чтобы стать лучшим бомбардиром РПЛ»

вчера, 16:57

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде рассказал о шансах стать лучшим бомбардиром РПЛ:

Сделаю все, что в моих силах. Буду сражаться за это. Сейчас нет давления, я могу наслаждаться футболом. Но для меня самое важное — победы «Спартака».

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Все комментарии
ermak6848
ermak6848
вчера в 21:17
Всё видно и понятно по игре
derrik2000
derrik2000
вчера в 20:13
ПОКА, по крайней мере, эти слова Манфреда воспринимаю, как обычный трёп журналюгам с целью быть упомянутым в СМИ.
Ничего толкового в атаке от него не вижу.
ПОКА, опять же.
Вот, я понимаю, Велитон, Эменике (хоть и сачок в конце концов оказался), Луис Адриано...
Эти как пришли в Спартак, сразу стали оправдывать своё место на поле - ФОРВАРД.
Даже тот же Зе Луиш: поначалу "пристреливался", за что от болел ему очень доставалось, но потом начал "оправдывать возложенное на него высокое доверие" )
А этот что?
Ни пришей, ни пристегни...
Только и помню, почём его купили...
матос
матос
вчера в 19:52
Меньше слов , работай на поле и забивай голы , удачи!
Capral
Capral
вчера в 19:19
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    вчера в 18:49
    Устремление поощряю , но надо быть не много поскромнее...)
    hsum3axwhjx3
    hsum3axwhjx3
    вчера в 17:59
    Настрой его нравится, давай Манфред топи на полную
    Шуnя771
    Шуnя771
    вчера в 17:46
    Посмотрим как он будет реализовывать свой порыв.
    Байкал-38
    Байкал-38
    вчера в 17:45
    Наконец-то Угальде стал настоящим спартачём, впитал так сказать в себя всю сущьность красно-белого бытия.
    Забил первый мяч за пол года и его сразу понесло.
    Представляете если он опять так через 10-15 матчей второй гол ещё одному аутсайдеру забьёт... сразу на "Золотую бутсу" замахнётся наверное, не меньше.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 17:41
    Кто это вообще??
    Рыжик-Мурыжик
    Рыжик-Мурыжик
    вчера в 17:34
    Замкнул в пустые и раздухарился.
    ProKop92
    ProKop92
    вчера в 17:29
    Нет слов...
    🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 17:27
    Это болезнь в Спартаке, штоле? Любят все языком чесать. За полтора десятка матчей сумел один гол забить - уже про лучшего бомбардира заговорил. Потом придётся ныть "Ну не Шмогла я".
    Молча нужно хорошо выполнять свою работу ,и люди за тобой потянутся. И болтуном не прослывёшь, что тоже не мало...
    Capral
    Capral
    вчера в 17:14
    Да, дорогой- ты уж постарайся!!!!!!! Талант есть и немалый- все данные при тебе!!!!!!! Поэтому- в бой!!! А главное, чтобы не так, как прошлый "лучший бомбардир"- по блату...
    TheBoLt
    TheBoLt
    вчера в 17:08
    Задатки есть, попробовать стоит. Конкуренты тоже есть, они не спят. Удачи ему в этом нелегком деле
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
    вчера в 17:08
    Бог в помощь !!! Эти слова услышать бы от других футболистов Спартака .
    Гость
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