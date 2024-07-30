Угальде: «Сделаю всё возможное, чтобы стать лучшим бомбардиром РПЛ»

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде рассказал о шансах стать лучшим бомбардиром РПЛ:
Сделаю все, что в моих силах. Буду сражаться за это. Сейчас нет давления, я могу наслаждаться футболом. Но для меня самое важное — победы «Спартака».
Нападающий «Спартака» Манфред Угальде рассказал о шансах стать лучшим бомбардиром РПЛ:
Сделаю все, что в моих силах. Буду сражаться за это. Сейчас нет давления, я могу наслаждаться футболом. Но для меня самое важное — победы «Спартака».
Ничего толкового в атаке от него не вижу.
ПОКА, опять же.
Вот, я понимаю, Велитон, Эменике (хоть и сачок в конце концов оказался), Луис Адриано...
Эти как пришли в Спартак, сразу стали оправдывать своё место на поле - ФОРВАРД.
Даже тот же Зе Луиш: поначалу "пристреливался", за что от болел ему очень доставалось, но потом начал "оправдывать возложенное на него высокое доверие" )
А этот что?
Ни пришей, ни пристегни...
Только и помню, почём его купили...
Ничего толкового в атаке от него не вижу.
ПОКА, опять же.
Вот, я понимаю, Велитон, Эменике (хоть и сачок в конце концов оказался), Луис Адриано...
Эти как пришли в Спартак, сразу стали оправдывать своё место на поле - ФОРВАРД.
Даже тот же Зе Луиш: поначалу "пристреливался", за что от болел ему очень доставалось, но потом начал "оправдывать возложенное на него высокое доверие" )
А этот что?
Ни пришей, ни пристегни...
Только и помню, почём его купили...