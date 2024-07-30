Угальде: «Сделаю всё возможное, чтобы стать лучшим бомбардиром РПЛ»

Нападающий «Спартака» рассказал о шансах стать лучшим бомбардиром РПЛ :

Сделаю все, что в моих силах. Буду сражаться за это. Сейчас нет давления, я могу наслаждаться футболом. Но для меня самое важное — победы «Спартака».