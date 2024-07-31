Дивеев про МЛС: «Лучше в ЦСКА играть. „Гавр“? За 3 копейки не поехал бы»

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев высказался о переходах полузащитников Алексея Миранчука в «Атланту Юнайтед» и Далера Кузяева в «Гавр»:
Если бы позвали, вряд ли бы поехал. МЛС далека от топ-5 лиг. Лучше в ЦСКА играть. «Гавр»? Я бы подумал. Понятно, что не за 3 копейки. Никто не захочет падать по деньгам, условно, со 100 тысяч до 3.
Гавр ничем не плох
Гавр ничем не плох
Правильно Дивеев сказал, полностью поддерживаю!!! А некоторые пользователи на Соккере- откровенно лицемерят, говоря сначала одно, а потом другое...
Правильно Дивеев сказал, полностью поддерживаю!!! А некоторые пользователи на Соккере- откровенно лицемерят, говоря сначала одно, а потом другое...
Такое ощущение, что "армейцам" выдали короны!))
Такое ощущение, что "армейцам" выдали короны!))
А кому ты нужен?!!)
А кому ты нужен?!!)