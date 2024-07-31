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Дивеев про МЛС: «Лучше в ЦСКА играть. „Гавр“? За 3 копейки не поехал бы»

31 июля 2024, 09:19

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев высказался о переходах полузащитников Алексея Миранчука в «Атланту Юнайтед» и Далера Кузяева в «Гавр»:

Если бы позвали, вряд ли бы поехал. МЛС далека от топ-5 лиг. Лучше в ЦСКА играть. «Гавр»? Я бы подумал. Понятно, что не за 3 копейки. Никто не захочет падать по деньгам, условно, со 100 тысяч до 3.

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Все комментарии
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 18:40
да кому ты нужен
lobsterdam
lobsterdam
31 июля в 11:23
Куда хочется - не берут, а куда берут сам не пойдешь... А у миранчука выбор невелик: где хорошо, там и Родина!
112910415
112910415
31 июля в 11:12
ну, каждому своё
Гавр ничем не плох
Capral
Capral ответ Beekeeper (раскрыть)
31 июля в 10:55, ред.
    Beekeeper
    Beekeeper ответ Варвар7 (раскрыть)
    31 июля в 10:43
    все правильно, в МЛС ни футбола ни бабла нет.
    Capral
    Capral
    31 июля в 10:13, ред.
    Насчёт Гавра не знаю, а по поводу МЛС- всё правильно сказал. Уважающий себя человек- с проктологами и венеролагами играть не будет в одной лиге. Не вижу повода для осуждений. Молодец, Дивеев!!!
    adekvat
    adekvat
    31 июля в 10:00
    Зависть злая штука, кому ты еще нужен.
    Варвар7
    Варвар7
    31 июля в 09:47
    Сначала Игорь , начал вроде как о футболе (топ 5 ) , но потом привычно перевёл разговор в русло "бабла"...)
    Шуnя771
    Шуnя771
    31 июля в 09:44
    На каком месте в прошлом году был ЦСКА?
    Такое ощущение, что "армейцам" выдали короны!))
    ggmp8dexm36e
    ggmp8dexm36e
    31 июля в 09:41
    Конечно, гораздо лучше плестись в РПЛ на шестом месте, чем играть за какой-то там Гавр.
    4yw3pnbnnzxc
    4yw3pnbnnzxc
    31 июля в 09:40, ред.
    Кто бы еще Дивееву дал намек на клуб типа Гавра, а так только цска.
    98572kx9s68h
    98572kx9s68h
    31 июля в 09:37
    Эта логика всех наших футболистов, где больше платят
    STVA 1
    STVA 1 ответ nmj5hpvh9h6f (раскрыть)
    31 июля в 09:34, ред.
    В МЛС существует потолок зарплат. И только два или три места в каждой команде выведены из под этого потолка. Алексей вроде попал в эту категорию. А так там по деньгам меньше чем в РПЛ.
    sv_1969
    sv_1969
    31 июля в 09:32
    Кто то выбирает деньги. Кто-то возможность поиграть в более топовом чемпе. Кто-то от безысходности играет там где играет. У каждого свой выбор.
    nmj5hpvh9h6f
    nmj5hpvh9h6f
    31 июля в 09:31
    В МЛС по деньгам должно быть нормально, а вот Гавр - это точно дно.
    sihafazatron
    sihafazatron
    31 июля в 09:30
    Все дело в деньгах...
    74j256hjfe5a
    74j256hjfe5a
    31 июля в 09:24
    И там, и там желающие нашлись.
    Ironigor
    Ironigor
    31 июля в 09:22
    Ещё один профессор нашёлся.
    А кому ты нужен?!!)
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