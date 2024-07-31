Генеральный директор «Факела» Асхабадзе обратился к болельщикам

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе обратился к болельщикам клуба после неудачного начала сезона.
Сегодня весь наш клуб, вся команда ещё больше нуждаются в вашей поддержке и объединении, «Факелу» никогда не было и не будет легко, и только с вами все эти годы мы справлялись со всеми вызовами и шли к поставленным целям. Только вместе – как единый механизм.
Начало этого чемпионата для клуба в целом стало самым трудным по многим параметрам: мы долгие месяцы готовились к сдаче нового стадиона – весь персонал и лично я были задействованы в этом трудоёмком процессе, команда перешла на новое покрытие – для адаптации требуется некоторое время, наша логистика не стала проще – от сезона к сезону мы теряем по 2-3 дня тренировочного и восстановительного процессов по сравнению с другими клубами, некоторые наши парни во время сборов получили травмы – двое из них начали первые матчи со сломанными рёбрами, другие только восстанавливаются после операций, наши иностранцы-новички выпали из подготовительного периода сборов на несколько дней из-за получения рабочих виз и других необходимых документов. Всё это не могло не повлиять на подготовку к сезону.
Но мы станем сильнее и будем искать стабильность от матча к матчу, в команде точно нет безразличных людей, есть дух и характер, чем всегда славился «Факел», в этом наша с вами суть. Я благодарен главному тренеру Игорю Черевченко за то, что он с командой принял самое тяжёлое время на себя без каких-либо компромиссов. Особенно благодарен нашим самым молодым игрокам за вчерашнюю кубковую игру и стремление доказать свою состоятельность в борьбе с чемпионом страны на его же стадионе. Вы все большие молодцы. Пока едины – мы непобедимы!
Напомним, в новом сезоне «Факел» проиграл все три игры (1:3, 0:2 и 0:3).
- Как же им всем трудно, как же они, бедолаги, страдают, как же им постоянно не везёт!
- А теперь серьёзно: "Господин Асхабадзе! Чтобы "Факел" горел, (ярко горел, отдавая свет и тепло!) - необходимо два условия. Каких? Качественное топливо, и приток кислорода! Ну приток "свежего воздуха" болельщики обеспечивают сполна, многим клубам РПЛ такое только снится. Ну а топливом обеспечивать Факел - уже Ваша обязанность! Хорошо бы газ (Зенит), бензин (Спартак), ну и далее по списку... А вы всё используете "старенькие дровишки"... Да, они самые дешёвые... Но и отдачи от них практически никакой. С каждым годом хуже и хуже. Вроде бы и светят (не дают "Факелу" совсем погаснуть), но теплоотдачи от них никакой... Не пора ли поменять Кочегара? А то может и директора Управляющей Компании?
- Как же им всем трудно, как же они, бедолаги, страдают, как же им постоянно не везёт!
- А теперь серьёзно: "Господин Асхабадзе! Чтобы "Факел" горел, (ярко горел, отдавая свет и тепло!) - необходимо два условия. Каких? Качественное топливо, и приток кислорода! Ну приток "свежего воздуха" болельщики обеспечивают сполна, многим клубам РПЛ такое только снится. Ну а топливом обеспечивать Факел - уже Ваша обязанность! Хорошо бы газ (Зенит), бензин (Спартак), ну и далее по списку... А вы всё используете "старенькие дровишки"... Да, они самые дешёвые... Но и отдачи от них практически никакой. С каждым годом хуже и хуже. Вроде бы и светят (не дают "Факелу" совсем погаснуть), но теплоотдачи от них никакой... Не пора ли поменять Кочегара? А то может и директора Управляющей Компании?